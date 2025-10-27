PND 2025: veja quando sai gabarito preliminar

A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) foi realizada neste domingo (26) em todo o País, para mais de 1 milhão de inscritos. O exame tem o intuito de avaliar o nível de conhecimento dos futuros professores, além de auxiliar os estados e municípios na seleção de novos profissionais.

Os participantes devem estar atentos, agora, à divulgação do gabarito preliminar e do padrão de resposta da questão discursiva, que ocorre nesta terça-feira (28), no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza a avaliação.

Interessados em entrar com recurso devem fazê-lo até a quarta-feira (29), e o gabarito definitivo e o padrão de respostas finais será divulgado no dia 11 de novembro.

Veja também Papo Carreira Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (27) Papo Carreira Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

O que é a PND?

A PND integra o programa Mais Professores para o Brasil e será aplicada anualmente, buscando melhorar a qualidade da formação de professores e estimular concursos públicos na área da educação.

Criada pelo Governo Federal, a PND é um exame nacional que busca selecionar professores da educação básica para atuação nas redes públicas de ensino. No total, 1.508 municípios de 22 estados adotarão o resultado da prova como etapa de admissão ao magistério público.

Conhecida como "Enem dos professores", a prova não irá substituir concursos públicos, mas funcionará como uma etapa nacional unificada de seleção.