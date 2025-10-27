Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (27)

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (27). Há oportunidades para várias localidades, da Capital ao Interior, e os salários chegam a mais de R$ 4 mil.

Veja as inscrições abertas no Ceará

A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu edital com 335 vagas. As oportunidades são distribuídas para professores e psicopedagogos. Os salários chegam a R$ 4.885,64. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.

O valor das inscrições é de R$ 195. Elas serão realizadas exclusivamente na página do concurso no site do Instituto Consulpam até o dia 17 de novembro, de acordo com o cronograma de atividades do edital.

>> Acesse edital do concurso

Outras seleções e cursos

Centec

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Instituto Centec, está com inscrições abertas com mais de 2,5 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) durante o mês de outubro.

Entre os cursos ofertados, estão: Pilotagem de Drone, Desenvolvedor Front End, Costureiro, Redes Sociais para Negócios e Design de Sobrancelhas. As oportunidades estão disponíveis nas modalidades presencial e online, com turmas iniciando a cada semana na Rede de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT).

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em Fortaleza está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026.1. São oferecidas 400 vagas presenciais divididas em duas categorias:

Cursos integrados ao ensino médio;

Cursos subsequentes.

As inscrições seguem até o dia 6 de novembro. A seleção será realizada por meio de prova objetiva e redação.

Colégios da PM e dos Bombeiros no Ceará

O edital do processo seletivo para 692 vagas de ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros de Fortaleza foi publicado na última semana. As inscrições começam nesta segunda e seguem até 12 de novembro.

A solicitação da taxa de isenção da inscrição (R$ 25) pode ser feita até quarta-feira (29).

As inscrições são realizadas somente via internet por meio do site da Recrutamento Brasil.

>> Leia o edital completo