Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (27)
Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil
O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (27). Há oportunidades para várias localidades, da Capital ao Interior, e os salários chegam a mais de R$ 4 mil.
Veja as inscrições abertas no Ceará
A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu edital com 335 vagas. As oportunidades são distribuídas para professores e psicopedagogos. Os salários chegam a R$ 4.885,64. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.
O valor das inscrições é de R$ 195. Elas serão realizadas exclusivamente na página do concurso no site do Instituto Consulpam até o dia 17 de novembro, de acordo com o cronograma de atividades do edital.
Outras seleções e cursos
Centec
A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Instituto Centec, está com inscrições abertas com mais de 2,5 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) durante o mês de outubro.
Entre os cursos ofertados, estão: Pilotagem de Drone, Desenvolvedor Front End, Costureiro, Redes Sociais para Negócios e Design de Sobrancelhas. As oportunidades estão disponíveis nas modalidades presencial e online, com turmas iniciando a cada semana na Rede de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT).
IFCE
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em Fortaleza está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026.1. São oferecidas 400 vagas presenciais divididas em duas categorias:
- Cursos integrados ao ensino médio;
- Cursos subsequentes.
As inscrições seguem até o dia 6 de novembro. A seleção será realizada por meio de prova objetiva e redação.
Colégios da PM e dos Bombeiros no Ceará
O edital do processo seletivo para 692 vagas de ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros de Fortaleza foi publicado na última semana. As inscrições começam nesta segunda e seguem até 12 de novembro.
A solicitação da taxa de isenção da inscrição (R$ 25) pode ser feita até quarta-feira (29).
As inscrições são realizadas somente via internet por meio do site da Recrutamento Brasil.