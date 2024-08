10 melhores escolas públicas do Brasil no Ideb são do Ceará, aponta MEC; veja quais

As 10 escolas públicas com o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Brasil, em 2023, nos anos iniciais (1º a 5º ano do ensino fundamental), são do Ceará e estão no interior. O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação no país e os dados monitorados são divulgados a cada 2 anos. Os de 2023 foram apresentados, nesta quarta-feira (14), pelo Ministério da Educação (MEC), e analisados pelo Diário do Nordeste.

Com a divulgação do Ideb, as unidades do Ceará novamente ocupam as 10 primeiras posições na lista das melhores escolas, assim como ocorreu no Ideb de 2021. As unidades educacionais cearenses são de 7 cidades diferentes. No Ideb é considerado o desempenho dos estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º do Ensino Médio.

A Escola Municipal Nossa Senhora da Paz, na cidade de Coreaú, com 10 no Ideb (a nota varia de 0 a 10), ocupa o primeiro lugar da lista. A meta era de que o Ideb (com base no de 2021, usado pelo MEC também para o Ideb 2023) na escola chegasse a 5,7. Mas a unidade conseguiu atingir 4,3 pontos a mais, alcançado a nota máxima.

A nota do Ideb considera dois fatores: a taxa de rendimento escolar (aprovação dos alunos) e as médias de desempenho (proficiência) em Português e Matemática. Desse modo, quanto melhor for o desempenho dos alunos e mais alto o número de aprovados, maior é a nota do Ideb.

No Ideb, conforme definido pelo Governo Federal, cada escola, cidade e estado do Brasil têm metas específicas a serem cumpridas. No caso do Ceará, na avaliação dos alunos que estão no 5º ano do fundamental colocou ao menos 10 escolas no topo da lista.

As escolas com os melhores Ideb no Brasil em 2023 nos anos iniciais do fundamental são:

Escola Municipal Nossa Senhora da Paz - Coreaú, Ceará Joao Evangelista Da Cruz EEF - Cruz, Ceará Macario Jose De Farias EEF - Cruz, Ceará Renascer EEIEF - Itapiúna, Ceará Antonia Ferreira Dos Santos EEIEF - Mucambo, Ceará Jose Domingos De Alcântara EEIEF - Mucambo, Ceará Francisco Severiano Sousa EEF- Novo Oriente, Ceará EEMTI Francisco Ferreira Santiago - Pires Ferreira, Ceará EEMTI Alzira Maria De Araujo - Pires Ferreira, Ceará Escola Leonilia Gomes Parente - Pires Ferreira, Ceará

Nessa etapa de ensino, todas as 10 escolas tiveram 10 no Ideb. Na lista nacional, dentre as 21 escolas alcançaram nota 10 no Ideb nesta etapa, todas são do Nordeste: 15 do Ceará, 5 de Alagoas e1 em Pernambuco

No topo também nos anos finais

Nos anos finais, dentre as 10 melhores escolas públicas nos anos finais do ensino fundamental, 6 são do Ceará das cidades de Pires Ferreira, Sobral, Jijoca de Jericoacoara. Nessa etapa, o maior Ideb 9,30 da Escola.

EMTI Francisco Ferreira Santiago - Pires Ferreira, Ceará ETI José Peregrino De Vasconcelos - Sobral, Ceará Escola Municipal de Ensino Fundamental Absolon Correia de Melo - Santana do Mundaú, Alagoas Esc de Ens Fund e Médio Mons Clovis Duarte De Barros - Santana do Mundaú, Alagoas Escola Municipal De Ensino Fundamental Pequeno Príncipe- Santana do Mundaú, Alagoas EEMTI Alzira Maria de Araujo - Pires Ferreira, Ceará EMEF Jose Brandao de Albuquerque - Jijoca de Jericoacoara, Ceará EEMTI Manoel Farias Mororo - Pires Ferreira, Ceará EEMTI Centro Educacional Rural - Pires Ferreira, Ceará Escola Municipal de Educacao Basica Claudio Daniel Gama Amorim - Coruripe, Alagoas