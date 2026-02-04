Ceará começa a vacinar contra a bronquiolite bebês prematuros e com comorbidades

O Ceará começa a aplicar a partir da próxima segunda-feira (9) na rede pública um imunizante contra a bronquiolite em bebês prematuros e crianças menores de 2 anos com comorbidades, de acordo com Secretaria da Saúde (Sesa). O anticorpo nirsevimabe ampliará a defesa contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o principal causador da doença.

Administrado em dose única, o imunizante será disponibilizado em maternidades e salas de vacinação de rede de Atenção Primária em todas as regiões do Ceará. Ainda conforme a Sesa, a oferta será por meio da rede de imunobiológicos Especiais.

As doenças causadas pelo VSR são as principais causas de hospitalização de crianças menores de um ano. A estratégia de saúde pública começa neste mês em todo o Sistema Único de Saúde. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, informou que 300 mil doses já foram distribuídas para todo o país.

Em laboratórios privados, a dose do niservimabe pode custar entre R$ 3.000 e R$ 3.500.

Entre as crianças consideradas para receber o imunizante estão:

Bebês prematuros, nascidos com menos de 37 semanas de gestação

Crianças de até dois anos com: cardiopatias congênitas, broncodisplasia, imunocomprometimento, síndrome de Down, fibrose cística, doenças neuromusculares e anomalias congênitas das vias aéreas.

Como o imunizante age?

De acordo com o Ministério da Saúde, o nirsevimabe é um anticorpo do tipo monoclonal, capaz fornecer proteção imediata.

Não há necessidade de um esquema vacinal de mais de uma dose e nem de estimular o sistema imunológico da criança a produzir seus próprios anticorpos.

A coordenadora de Imunização no Ceará, Ana Karine Borges, pontua que o imunizante garantirá proteção prolongada por até seis meses nas crianças. A aplicação ainda contribui para a prevenção de outras infecções respiratórias associadas ao VSR: "O Governo do Estado do Ceará reafirma seu compromisso com a saúde da população e com a proteção da primeira infância".

No caso de gestantes, uma vacina contra o VSR já é oferecida no SUS para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, e protege os bebês desde o nascimento. A imunização foi incorporada em dezembro de 2025, e reduz o risco de formas graves de bronquiolite e pneumonia.