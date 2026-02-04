Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará começa a vacinar contra a bronquiolite bebês prematuros e com comorbidades

O imunizante agirá contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de infecções respiratórias embebês.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 19:34)
Ceará
Caixas e seringas do medicamento Beyfortus (nirsevimabe), utilizadas na imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR), expostas em balcão de unidade de saúde com banner ‘Aqui tem vacina’ ao fundo.
Legenda: Imunizante, que será oferecido no SUS, pode custar até R$ 3.500 em laboratórios privados.
Foto: Divulgação/Sesa.

O Ceará começa a aplicar a partir da próxima segunda-feira (9) na rede pública um imunizante contra a bronquiolite em bebês prematuros e crianças menores de 2 anos com comorbidades, de acordo com Secretaria da Saúde (Sesa). O anticorpo nirsevimabe ampliará a defesa contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o principal causador da doença.

Administrado em dose única, o imunizante será disponibilizado em maternidades e salas de vacinação de rede de Atenção Primária em todas as regiões do Ceará. Ainda conforme a Sesa, a oferta será por meio da rede de imunobiológicos Especiais. 

Veja também

teaser image
Ceará

Justiça determina despejo imediato do buffet Barbra’s no Clube do Náutico

teaser image
Ceará

Após 7 anos, águas do Orós e Castanhão devem voltar a Fortaleza para evitar desabastecimento

teaser image
Ceará

CE tem novo aviso de chuvas intensas até sábado (7); veja detalhes

As doenças causadas pelo VSR são as principais causas de hospitalização de crianças menores de um ano. A estratégia de saúde pública começa neste mês em todo o Sistema Único de Saúde. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, informou que 300 mil doses já foram distribuídas para todo o país. 

Em laboratórios privados, a dose do niservimabe pode custar entre R$ 3.000 e R$ 3.500. 

Entre as crianças consideradas para receber o imunizante estão: 

  • Bebês prematuros, nascidos com menos de 37 semanas de gestação 
  • Crianças de até dois anos com: cardiopatias congênitas, broncodisplasia, imunocomprometimento, síndrome de Down, fibrose cística, doenças neuromusculares e anomalias congênitas das vias aéreas.

Como o imunizante age? 

De acordo com o Ministério da Saúde, o nirsevimabe é um anticorpo do tipo monoclonal, capaz fornecer proteção imediata

Não há necessidade de um esquema vacinal de mais de uma dose e nem de estimular o sistema imunológico da criança a produzir seus próprios anticorpos.

A coordenadora de Imunização no Ceará, Ana Karine Borges, pontua que o imunizante garantirá proteção prolongada por até seis meses nas crianças. A aplicação ainda contribui para a prevenção de outras infecções respiratórias associadas ao VSR: "O Governo do Estado do Ceará reafirma seu compromisso com a saúde da população e com a proteção da primeira infância". 

No caso de gestantes, uma vacina contra o VSR já é oferecida no SUS para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, e protege os bebês desde o nascimento. A imunização foi incorporada em dezembro de 2025, e reduz o risco de formas graves de bronquiolite e pneumonia.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Caixas e seringas do medicamento Beyfortus (nirsevimabe), utilizadas na imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR), expostas em balcão de unidade de saúde com banner ‘Aqui tem vacina’ ao fundo.
Ceará

Ceará começa a vacinar contra a bronquiolite bebês prematuros e com comorbidades

O imunizante agirá contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de infecções respiratórias embebês.

Matheus Facundo
Há 1 hora
Foto do restaurante Barbra’s, localizado no Clube do Náutico, que está com ordem de despejo.
Ceará

Justiça determina despejo imediato do buffet Barbra’s no Clube do Náutico

Com prazo de desocupação expirado em janeiro, decisão judicial determina retirada imediata de restaurante com auxílio policial.

Redação
Há 2 horas
Vista aérea de uma grande barragem, o açude Castanhão, com um vasto reservatório de água azul, uma usina hidrelétrica liberando um jato forte de água em um rio, e paisagem verde com montanhas ao fundo sob um céu claro.
Ceará

Após 7 anos, águas do Orós e Castanhão devem voltar a Fortaleza para evitar desabastecimento

Operação considera cenário indefinido de chuvas no primeiro semestre.

Nicolas Paulino
04 de Fevereiro de 2026
Cearense viraliza ao mostrar dupla jornada entre estudos e maternidade
Ceará

Cearense viraliza ao mostrar dupla jornada entre estudos e maternidade

A jovem Dandara Guerra, de 23 anos, compartilha nas redes sociais a dupla jornada que foi cuidar do filho e fazer faculdade ao mesmo tempo

Gabriel Bezerra*
04 de Fevereiro de 2026
Família foi até local do acidente para cuidar do translado do corpo de Wladerson Vasconcelos Mendes.
Ceará

Topógrafo morre em acidente durante obra da Transnordestina

Dois tios do trabalhador se deslocaram até o local do acidente para acompanhar os procedimentos de translado do corpo.

João Lima Neto
04 de Fevereiro de 2026
Rapaz de cabelo cacheado posando contra um emblema azul e laranja da escola EEMTI João Mattos, vestindo uma camisa polo branca, fardamento de escola estadual.
Ceará

Cearense da periferia e sem acesso a celular é 1º da família a entrar em universidade pública

Eduardo tem 18 anos e foi aprovado em Engenharia Elétrica na UFC.

Theyse Viana
04 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra pessoas em pé em uma rua alagada enquanto um carro passa e joga água nelas.
Ceará

CE registra chuvas em mais de 30 cidades; veja locais

Aviso de precipitações intensas no estado é emitido para os próximos dias.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Mulher atravessando uma rua alagada e descalça, segurando um guarda-chuva, com carros parados no trânsito à sua esquerda sob chuva forte.
Ceará

CE tem novo aviso de chuvas intensas até sábado (7); veja detalhes

Uma segunda previsão aponta ainda condições mais severas em 89 cidades.

Theyse Viana
04 de Fevereiro de 2026
Imagem do corpo de bombeiros prestando socorro em acidente com ônibus que saiu de Juazeiro do Norte.
Ceará

Sobe para 16 número de mortos em acidente de ônibus saído de Juazeiro do Norte

Outros 18 passageiros estão internados. O veículo com romeiros capotou no município de São José da Tapera (AL).

Beatriz Rabelo
03 de Fevereiro de 2026
Mulher caminha em rua alagada de Fortaleza.
Ceará

Funceme emite alerta de chuvas intensas no Ceará nesta quarta (4); veja cidades

A capital, Fortaleza, não deverá ser afetada por temporais nesse dia, segundo o órgão.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Foto em plano aberto mostra dezenas de estudantes da Escola César Cals reunidos em um pátio. Eles vestem fardamento azul e celebram a aprovação no vestibular com os braços pintados. No chão, a frase Uma escola de sucesso.
Ceará

Escola pública do CE tem mais de 250 aprovações em universidades e faz festa para receber alunos

Estudantes se reuniam para comemorar conquistas da Uece, Sisu e Prouni.

Clarice Nascimento, Maria Clarice Nascimento e Sofia Leite*
03 de Fevereiro de 2026
Foto das trigêmeas Yasmin, Beatriz e Letícia Oliveira, jovens brancas de longos cabelos pretos, em uma sala de aula da Escola Dr. César Cals. Sentadas lado a lado, elas posam com os braços apoiados sobre uma mesa escolar, exibindo os nomes de seus respectivos cursos pintados em tinta colorida sobre a pele.
Ceará

Trigêmeas de escola pública no CE são aprovadas ao mesmo tempo em universidades públicas

Apesar de estudarem em salas diferentes, as estudantes seguiam uma jornada conjunta de diversas horas diárias entre a escola e o curso preparatório.

Clarice Nascimento, Maria Clarice Nascimento e Sofia Leite*
03 de Fevereiro de 2026
Criança é paciente mais grave de acidente com romeiros que sairam do Ceará para Alagoas
Ceará

Criança é paciente mais grave de acidente com romeiros que sairam do Ceará para Alagoas

Dinâmica de fatos indica projeção de passageiros para fora do ônibus devido à violência do impacto, dizem bombeiros.

João Lima Neto
03 de Fevereiro de 2026
Educadora sentada em tapete colorido interage com três crianças pequenas em uma creche. Elas brincam com blocos de montar e observam um cartaz educativo com o alfabeto na parede.
Ceará

Fortaleza tenta zerar fila de 3 mil à espera de creches com vagas próximo ao trabalho de pais e busca ativa

Mais de 3 mil crianças aguardam por uma vaga na educação infantil.

Clarice Nascimento, Paulo Roberto Maciel* e Nicolas Paulino
03 de Fevereiro de 2026
Vista frontal da placa de um estacionamento com as indicações Entrada e Saída, carros dentro do parque e a rua movimentada com motocicletas.
Ceará

Estacionamento particular é instalado no Parque Rio Branco, e Prefeitura diz que é irregular

Gestão municipal garante que vai remover a estrutura e que não haverá cobrança no espaço.

Theyse Viana
03 de Fevereiro de 2026
Mulher de costas com blusa amarela e trança, segurando um guarda-chuva molhado enquanto caminha em um dia chuvoso na cidade.
Ceará

Quase 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até quinta-feira (5); veja locais

Área litorânea do Estado não está incluída.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Fotografia em plano médio mostrando o local de um grave acidente de ônibus em uma área de vegetação seca. Um ônibus branco e cinza está tombado de lado, com o teto parcialmente destruído, revelando poltronas vermelhas no interior. Vários socorristas do Corpo de Bombeiros, vestindo uniformes laranja vibrante e capacetes de proteção, estão espalhados pela cena. Em primeiro plano, as costas de quatro socorristas são visíveis, com um deles apontando para o veículo. Ao fundo, outros bombeiros e civis se agrupam próximos à traseira do ônibus em uma área de terra batida e galhos secos. O dia está ensolarado.
Ceará

Ônibus que partiu de Juazeiro do Norte capota e 15 romeiros morrem em Alagoas

Tragédia ocorreu no povoado Caboclo, no município de São José da Tapera (AL).

João Lima Neto
03 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra grupo de pessoas caminhando em um corredor moderno com placas de ENTRADA e SAÍDA visíveis em uma universidade.
Ceará

Inscrições para 1º semestre do Fies 2026 estão abertas

Programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores privados.

Carol Melo
03 de Fevereiro de 2026
Site do Prouni.
Ceará

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Um carro branco de autoescola com a inscrição 'EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR' trafegando em uma pista de testes do DETRAN, com cones de sinalização, uma placa de limite de velocidade de 40 km/h e montanhas nebulosas ao fundo.
Ceará

Baliza não será mais obrigatória em prova prática da CNH no Ceará

Detran-CE seguirá novas diretrizes publicadas pela Secretaria Nacional de Trânsito.

Matheus Facundo
02 de Fevereiro de 2026