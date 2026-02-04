Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Justiça determina despejo imediato do buffet Barbra’s no Clube do Náutico

Com prazo de desocupação expirado em janeiro, decisão judicial determina retirada imediata de restaurante com auxílio policial.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto do restaurante Barbra’s, localizado no Clube do Náutico, que está com ordem de despejo.
Legenda: Buffet e clube travam disputa sobre investimentos e dívidas de aluguel.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou, na terça-feira (3), o despejo imediato e obrigatório do restaurante Barbra’s das dependências do Clube Náutico Atlético Cearense, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. A decisão judicial autoriza, caso seja necessário, o uso de força policial e até o arrombamento do local para garantir que a ordem seja cumprida.

O impasse jurídico acontece desde o fim de 2025. Em dezembro do ano passado, a Justiça havia concedido um prazo de 30 dias para que o estabelecimento desocupasse o imóvel voluntariamente. No entanto, o período expirou em janeiro de 2026 sem que a empresa deixasse o local.

Recurso rejeitado pelo juiz

Após o vencimento do prazo, o Barbra’s Serviços de Alimentação e Apoio Empresarial Ltda solicitou a suspensão do despejo. A empresa alegou que ainda havia embargos de declaração pendentes de julgamento no Tribunal, o que, na visão da defesa do buffet, deveria paralisar a execução da ordem.

Contudo, o juiz responsável pelo caso, Fernando Teles de Paula Lima, rejeitou o argumento. Na decisão, o magistrado declarou que esse tipo de recurso não suspende os efeitos da sentença de despejo e ressaltou que não houve nenhuma ordem expressa do TJCE para interromper o procedimento.

Entenda o conflito: investimentos e exclusividade

Em dezembro de 2025, a administração do Barbra’s informou que assumiu a operação em maio de 2023 e que, poucos meses depois, investiu cerca de R$ 1,45 milhão na reforma do espaço, que se encontrava em condições "precárias".

O buffet acusa a nova gestão do Náutico, que assumiu em 2024, de descumprir o contrato. Segundo a empresa, o clube teria permitido a atuação de outros buffets e a realização de eventos no local, desrespeitando uma cláusula de exclusividade prevista no acordo.

Clube aponta inadimplência e descumprimento de prazos

O Náutico Atlético Cearense informou, por meio de um comunicado, que acionou o Judiciário motivado pelo inadimplemento contratual e pelo uso indevido do espaço locado. O clube reforça que a Justiça estabeleceu um prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, o qual foi respeitado pela instituição, mas ignorado pela empresa.

Segundo o Náutico, a determinação recente para o cumprimento forçado da decisão, com auxílio policial, é uma medida legal padrão para garantir a efetividade das decisões judiciais diante do descumprimento da ordem anterior. O clube nega qualquer medida arbitrária e afirma estar agindo em estrito cumprimento da lei e do contrato.

Defesa do buffet contesta decisão liminar

Em nota oficial enviada ao Diário do Nordeste, o escritório Cambraia, Cambraia, Vasques & Mourão Advogados Associados, que representa o buffet Barbra’s, alegou que a ordem de despejo decorre de uma decisão liminar (provisória) e não de uma sentença definitiva.

A defesa, representada pelos advogados Victor Luis N. Mourão e Filippe Vasques Sampaio, destaca que o pedido do clube chegou a ser negado em primeira instância devido à necessidade de uma apuração mais ampla dos fatos.

A nota diz ainda que a liminar só foi concedida após recurso ao Tribunal de Justiça, em uma decisão de órgão colegiado que não foi unânime. Os advogados ressaltam que a medida ainda é objeto de recurso pendente de julgamento.

"A decisão que tem sido colocada a público decorre exclusivamente de pedido liminar formulado pelo Náutico Atlético Cearense. Importa destacar que, em primeiro grau, o pedido liminar inicialmente fora indeferido, porquanto o entendimento de necessária e ampla apuração de fatos e provas sobre o objeto da ação", afirma a nota.

