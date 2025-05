Guarda de São Gonçalo do Amarante que estava desaparecido é encontrado morto em Guaramiranga

Um guarda municipal de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que estava desaparecido, foi encontrado morto nesta quinta-feira (22). Fernando José da Silva, 40, entrou em contato com a família pela última vez na noite de sábado (17) para avisar que estava hospedado em uma pousada no centro de Guaramiranga.

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado nesta quinta pelas equipes de busca, próximo ao Fórum de Guaramiranga. A confirmação de que se tratava de Fernando foi dada ao Diário do Nordeste pela Prefeitura de São Gonçalo.

"Fernando dedicou sua vida a cuidar das pessoas, com coragem e respeito. Que seu legado siga presente na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", lamentou, em nota, o Executivo municipal.

Como o guarda desapareceu?

O agente de segurança deixou pertences pessoais na pousada, incluindo carteira e uma motocicleta, antes de desaparecer. O último registro que se tinha dele era de domingo (18), por volta de 8h30, feito por uma câmera de segurança da região. Nas imagens, o guarda estava de bermuda jeans e blusa branca, na rua Raimundo Nonato da Costa.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a Guarda Municipal da cidade tomou conhecimento sobre o caso na terça-feira (20). No mesmo dia, a diretoria da Corporação foi ao local para auxiliar nas buscas e coletar dados que pudessem contribuir para a investigação.

Um reforço operacional foi enviado nessa quarta (21) para intensificar os esforços para localizar o homem, que compunha o quadro da corporação há 16 anos, desde 2009.

Buscas e investigação

Guardas municipais de São Gonçalo ajudaram nas buscas pelo colega. Em imagens acessadas pela reportagem, é possível ver os agentes a caminho do Pico Alto — , a terceira montanha mais alta do Ceará, a cerca de 13 quilômetros do centro de Guaramiranga. "Segundo informes, possivelmente ele pode ter vindo por aqui", diz um dos profissionais.

Legenda: Guardas municipais de São Gonçalo do Amarante atuam nas buscas pelo companheiro de corporação Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Em outro vídeo, outro guarda municipal relata que o órgão recebeu informações de vestígios de sangue na região do Pico Alto.

Com o auxílio de cães, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também ajudou nas buscas, que se concentraram em trilhas e áreas de mata próximas.

Não se sabe ainda as circunstâncias da morte do guarda. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de São Gonçalo do Amarante.