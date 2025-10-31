Diário do Nordeste
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Submetralhadora em cima de mesa do BPRaio

Segurança

Polícia Militar encontra submetralhadora fabricada nos EUA escondida em mochila no interior do CE

O armamento estava em uma casa desocupada em Miraíma

Redação 27 de Março de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Miraíma?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Miraíma?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Material apreendido pela Polícia Militar durante uma abordagem na zona rural de Miraíma

Segurança

Três homens morrem durante troca de tiros com a polícia em matagal no Interior do Ceará

Um quarto suspeito do grupo armado conseguiu fugir

Redação 21 de Setembro de 2024
rodovia em miraíma, no interior do ceará, que está em obras de recuperação

Ceará

Três estradas estaduais estão com bloqueio total devido às chuvas no Ceará; saiba quais são

Estradas nas regiões do Cariri, do Sertão Central e do Litoral Oeste/Vale do Curu registram bloqueios totais

Redação 31 de Março de 2023
Imagens do crime que aconteceu em Itaitinga

Segurança

Homem que estuprou mulher em Itaitinga tira a própria vida ao ser encontrado pela Polícia

A vítima foi violentada enquanto estava desacordada após beber em um comércio

Redação 05 de Abril de 2022

Região

Baixa umidade atinge 139 cidades do Ceará, alerta Inmet; veja lista

O aviso de 'grau de severidade' é para outras 65 cidades; há 'potencial perigo' em outros 74 municípios

Redação 21 de Outubro de 2020
