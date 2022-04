Homem que estuprou mulher em Itaitinga tira a própria vida ao ser encontrado pela Polícia

O homem flagrado em câmeras de segurança estuprando uma mulher de 41 anos em via pública de Itaitinga, na Grande Fortaleza, foi localizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no Interior, mas acabou tirando a própria vida ao se ver cercado pelos agentes de segurança. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com o avanço das investigações do caso, que ocorreu no dia 20 de março, José Nascimento Veras, de 37 anos, fugiu para o município de Miraíma, onde tinha parentes. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A ofensiva policial teve participação de agentes da 1ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

"A Polícia Civil mantém as diligências visando concluir o inquérito policial e remeter ao Poder Judiciário", diz a SSPDS em nota.

Entenda o caso

A vítima de estupro foi uma mulher de 41 anos, que bebia em um comércio na rua Antônio Cavalcante Rangel, no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga. Ela teria se embriagado no local e, por volta das 4h, foi deixada na rua ao lado, desacordada, pelos frequentadores do estabelecimento.

O crime, então, teria acontecido por volta das 5h, quando um motorista não identificado parou no local, viu a mulher desacordada e a estuprou. O crime aconteceu logo depois de ele tocar a mulher, que não esboçou reação.