Polícia prende mototaxista suspeito de importunação sexual contra mulher no bairro Ellery

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu na tarde desta terça-feira (5) em Fortaleza o mototaxista suspeito de praticar crime de importunação sexual contra uma mulher.

O caso aconteceu no último dia 21 de março, no bairro Ellery, quando a vítima de 18 anos andava pela rua e recebeu um tapa nas nádegas.

Assustada, a jovem corre na direção oposta ao do agressor, enquanto ele vai embora. Câmeras de segurança no local captaram o crime e ajudaram nos trabalhos de investigação.

O suspeito, de 43 anos, foi localizado e preso no ponto de mototáxi que costumava ficar na Praça do Ferreira, no Centro da Capital. A PC-CE deve repassar mais detalhes do caso em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (6).