Suspeito de furto mediante fraude é preso em Fortaleza

Homem de 25 anos realizava compras por aplicativo de mensagem com cartões clonados, roubados ou furtados

Redação 23 de Dezembro de 2022
Veículo foi danificado por completo

Ceará

Incêndio causa destruição de ônibus em rua do Bairro Ellery

O veículo estava localizado na Rua Visconde de Icó, em uma via residencial

Redação 06 de Junho de 2022
crime sexual

Segurança

Mototaxista preso por assédio sexual em Fortaleza havia sido autuado pelo mesmo crime há 6 meses

Homem detido nessa terça-feira (5) por dar um tapa nas nádegas de uma mulher já responde por importunação sexual em Caucaia

Redação 06 de Abril de 2022
Mulher sendo assediada em Fortaleza

Segurança

Polícia prende mototaxista suspeito de importunação sexual contra mulher no bairro Ellery

Homem de 43 anos aparece em imagens de câmera de segurança dando um tapa nas nádegas da vítima, em 21 de março

Redação 05 de Abril de 2022

Segurança

Motociclista suspeito de assediar mulheres em via pública é detido pela Polícia Civil em Fortaleza

Homem de 53 anos foi localizado no bairro Padre Andrade e encaminhado para unidade policial

Redação 23 de Março de 2022
video

Segurança

Vídeo flagra motociclista assediando mulher em rua de Fortaleza

Assustada, a moça saiu correndo na direção oposta, enquanto o homem, que está sendo procurado pela Polícia, vai embora

Redação 22 de Março de 2022

Metro

Após perseguição, automóvel invade loja de fardamentos na Rua Olavo Bilac

Com o acidente, a loja ficou destruída. Perseguição começou na Barra do Ceará

Redação 09 de Agosto de 2019

Segurança

Traficante é executado por dois homens em rua do bairro Ellery

Segundo a Polícia Militar, Fernando Cipriano Braga Júnior foi abordado por dois homens em uma moto e levou entre quatro e seis disparos

Redação 09 de Outubro de 2018