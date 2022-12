Suspeito de furto mediante fraude é preso em Fortaleza

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (22), suspeito de realizar compras com cartões clonados, roubados ou furtados. Ele foi detido no bairro Ellery, em Fortaleza, onde foram apreendidos fraldas descartáveis e diversos produtos de bebê.

Investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) aponta que Fabiano Ninchael Souza Santos, sem antecedentes criminais, é suspeito de realizar compras por aplicativo de mensagem em lojas de vendas de produtos infantis, onde os pagamentos eram feitos através de links gerados pela empresa.

Após a venda, o pagamento era estornado, uma vez que os titulares dos cartões não reconheciam as compras.

Ainda conforme a PC-CE, motoristas de aplicativos eram contratados para buscar os produtos e deixar em um endereço falso. O suspeito agia da mesma forma aplicando golpes em diversas outras lojas.

Autuação por furto mediante fraude

Além dos materiais comprados, a polícia apreendeu diversos cartões e um aparelho celular. O suspeito foi conduzido para o 19º Distrito Policial (DP), unidade responsável pelas investigações, onde foi autuado por furto mediante fraude. A PC-CE segue com as investigações acerca do caso.