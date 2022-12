Homem é preso suspeito de estuprar e roubar idosa de 62 anos em Caucaia

Um homem de 36 anos foi preso, na noite desta quinta-feira (22), no Barroso, em Fortaleza, suspeito de ter estuprado uma idosa de 62 anos e a roubado. O crime aconteceu na última segunda-feira (19), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito, que não teve identidade revelada pela Polícia, invadiu o estabelecimento comercial de propriedade da vítima e do marido dela, também idoso, roubou em torno de R$ 400 que estavam ao alcance e cometeu o estupro contra a mulher. A ação violenta foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

"Ele [suspeito] chegou ao estabelecimento das vítimas, assaltou o comércio, levou os dois para o andar superior e lá praticou a violência sexual [contra a idosa], na presença do esposo dela", resumiu a titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia, Joelma Carla. As vítimas registraram a ocorrência no mesmo dia.

Prisão

O suspeito foi encontrado pelos policiais no bairro Barroso, apenas nessa quinta (22), comprando uma marmita em um comércio. Segundo a Polícia, após o crime, ele passou a viver nas ruas como andarilho.

Natural do Maranhão, ele já respondia por outros crimes como homicídio, tentativa de estupro, roubo, ameaça e desacato.

Denúncias

Informações que possam ser úteis para a investigação policial podem ser repassadas pelo telefone (85) 3101-7927, da DDM de Caucaia. Sigilo e anonimato são garantidos.