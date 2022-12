Dupla deve ir a julgamento por matar jovem aos socos e tiros em bar no bairro Benfica

Dois homens devem ir a julgamento na Justiça Estadual, no próximo ano, por um homicídio e por lesão corporal contra outras duas pessoas, em uma briga em um bar, na Rua Padre Miguelino, no bairro Benfica, em Fortaleza, em setembro de 2020. Os acusados se utilizaram de agressões físicas e tiros disparados por arma de fogo para matar o jovem, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE).

O juiz da 5ª Vara do Júri de Fortaleza determinou, no último dia 13 de dezembro, que a secretaria da Unidade designe "data próxima e desimpedida, para realização da sessão dejulgamento dos réus pelo Tribunal Popular do Júri".

"Em se tratando de réus presos e Projeto Tempo de Justiça expedientes necessários com celeridade", definiu o juiz Magno Rocha Thé Mota.

A 5ª Vara do Júri de Fortaleza decidiu levar Anderson Nogueira Batista e Francisco Alison Lima Girão a julgamento, em dezembro do ano passado, pelo homicídio qualificado de Ian Marck Nunes Azevedo (por motivo futil, tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), por lesão corporal contra outros dois jovens e por corrupção de menores (já que teriam agido junto de um adolescente, irmão de Francisco Alison).

As defesas dos acusados recorreram da decisão da Primeira Instância de levar os réus a júri, mas os recursos foram negados pela Justiça.

No recurso, a defesa de Francisco Alison afirmou que a denúncia do MPCE "foi totalmente embasada pelo simples fato do autor do fato ter adentrado no carro do irmão, não havendo uma testemunha de acusação conforme interrogatório, que reconheça Francisco Alison Lima Girão como autor do fato, ou seja, sem qualquer prova robusta sobre a autoria do fato".

Já a defesa de Anderson Nogueira ressaltou, no outro recurso, que "o recorrente desde o início dasinvestigações vem colaborando com a Justiça, não existindo provas de autoria e de materialidade que liguem o denunciado com o delito em comento".

Briga no bar levou a homicídio

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará, uma briga entre dois grupos, em um bar, localizado na Rua Padre Miguelino, no Benfica, em Fortaleza, na noite de 4 de setembro de 2020, levou à morte de Ian Marck Nunes Azevedo, que tinha 19 anos.

A confusão começou quando um adolescente, que estaria utilizando drogas, começou a importunar o grupo de amigos da vítima, aproximando-se de uma garota, que estava com o namorado.

O namorado da jovem teria dito "a gente tá aqui de boa, irmão", mas o adolescente teria reagido com uma agressão. Eles trocaram empurrões, até que um grupo de cerca de 15 a 20 homens se juntaram ao adolescente e passaram a agredir o casal.

Ian Marck tentou intervir na briga, para ajudar os amigos, mas também foi agredido, com socos e chutes. Depois, ainda foi alvejado por disparos de arma de fogo, que teriam sido efetuados pelo adolescente.

A investigação policial apontou a participação de Anderson Nogueira e Francisco Alison nas agressões. Os outros suspeitos não foram identificados.

