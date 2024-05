Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (9/5)

A Lua já está no signo de Gêmeos. É hora de examinar seus pensamentos. Não esqueça que a Lua Nova é um ótimo momento para transformar a sua mente, um lugar cheio de recursos. Trate seus pensamentos como se fosse algo passageiro. Deixe que venham, mas que não te derrubem. Pense apenas onde seus sonhos vão se enraizar. Lembre-se que é na Lua nova que você defini suas intenções e que suas intenções são as sementes que você planta. O lugar onde você vai plantar essas sementes deve estar livre de quaisquer distrações. A quinta-feira pede movimento, trocas, informações e interações. Coloque em prática o que você vem planejando. Tudo vai fluir da melhor forma.

Áries

Abrace a mudança e siga o fluxo. Se algo foi tirado de você, está tudo bem. Aceite. Se você perdeu algo hoje em breve será substituído. Não tente voltar os ponteiros do relógio, não fique sonhando com o que poderia ter sido, chegou a hora de arregaçar as mangas, se preparar para trabalhar duro e enfrentar desafios. O sucesso é garantido.

Touro

Sinto que você está sabotando suas chances de seguir em frente. Se liberte das situações que lhe aprisionam e dê um passo. Você só precisa de foco e ter uma visão mais clara das coisas. Ninguém pode te resgatar, só você mesmo. As soluções estão aí, se abra.

Gêmeos

Aproveite para usufruir da boa vontade das outras pessoas, dos seus amigos ou de algum grupo de pode te ajudar. E distribua sua alegria por aí, especialmente com aquelas pessoas que enriquecem sua vida. Deixe a tristeza de lado, esqueça os assuntos inacabados do passado e dê boas-vindas às verdadeiras manifestações de amor em sua vida.

Câncer

Você está muito mais confiante nos seus talentos e habilidades e sente que as coisas agora começam a dar certo. Hoje pode ser um dia cheio e movimentado. Você vai ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas no momento você está aprendendo sobre flexibilidade.

Leão

Invista em planos válidos e viáveis. Concentre-se nos resultados tangíveis e direcione seu conhecimento prático. Invista em você mesmo e no seu futuro. Vejo novos começos e novas possibilidades. Coloque a mão na massa e logo você terá todos os recursos necessários.

Virgem

Você está se preparando para iniciar um novo ciclo, mas antes de embarcar numa nova jornada você precisa se livrar de antigos padrões de comportamento. É hora de colocar a vida em ordem, virginiano(a). A vida não está contra você. Vença as ilusões.

Libra

O trabalho em equipe e a colaboração são essenciais para o seu crescimento. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Este é um momento para reconhecer e valorizar as habilidades individuais de cada pessoa envolvida em seu projeto ou objetivo. Trabalhe em conjunto, valorize a contribuição de todos.

Escorpião

Esteja atento aos detalhes e planeje suas ações com cuidado. No entanto, também é importante lembrar-se de agir com integridade. Não tente alcançar seus objetivos de maneira desonesta ou manipuladora, pois isso pode acabar se voltando contra você. Seja honesto consigo mesmo e com os outros, e aborde os desafios com uma mente clara e determinada. Lembre-se de que, às vezes, a melhor estratégia é a honestidade e a transparência.

Sagitário

É hora de deixar para trás o que já não lhe serve mais. Pode ser um padrão de pensamento. Embora seja difícil, sair da sua zona de conforto e seguir em frente trará crescimento e novas oportunidades. Lembre-se de que, às vezes, é necessário se afastar do passado para abrir espaço para um futuro mais positivo e promissor.

Capricórnio

Você está prestes a alcançar uma vitória ou conquista significativa em sua vida. Este é o momento de reconhecer suas realizações. No entanto, lembre-se de permanecer humilde e grato pelas oportunidades que teve. Use esse momento como inspiração para continuar avançando em direção aos seus objetivos.

Aquário

Você pode estar enfrentando ansiedade e preocupação excessivas neste momento. É importante lembrar que muitas vezes nossos medos são baseados em pensamentos e que as coisas raramente são tão ruins quanto parecem. Tente não se deixar levar pelo medo do desconhecido. Cultive bons pensamentos.

Peixes

Você está no caminho certo para alcançar seus objetivos e desfrutar do que tanto merece. Este é o momento de apreciar sua independência e autonomia. Lembre-se de celebrar suas conquistas. Ao mesmo tempo, continue a investir em si mesmo e no seu crescimento pessoal e espiritual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.