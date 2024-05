Suplente de vereador é morto a tiros de fuzil em Crato, no Ceará

Erasmo Morais, 53, suplente de vereador, foi morto com disparos de fuzil na entrada da própria casa, no Crato (CE), no início da tarde desta terça-feira (7). O crime aconteceu no bairro Mirandão. Dois homens chegaram de carro, efetuaram disparos e fugiram do local.

O prefeito de Crato, Zé Ailton, comentou o ocorrido em publicação no Instagram. "Lamento profundamente a morte do suplente de Vereador Erasmo Morais, assassinado brutalmente na porta de casa no início da tarde de hoje. Embora militando em campos opostos na política, não poderia deixar de prestar minha solidariedade a sua família, que sofre com a prematura e violenta perca".

Ainda segundo o chefe do Executivo municipal, a prefeitura demandou apoio da segurança pública estadual para encontrar os culpados pelo crime.

"Estou solicitando do Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará empenho nas investigações para que as autoridades policiais possam elucidar o mais rápido possível esse bárbaro crime. Que Deus console os amigos e familiares", declarou Zé Ailton.

O corpo de Erasmo Morais foi levado para ser periciado na unidade da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Juazeiro do Norte (CE).

A reportagem do Diário do Nordeste demandou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informações sobre o crime e aguarda mais informações.