Suposto executor do assassinato de diretor de escola indígena Tapeba é preso em Caucaia

Um homem, de 24 anos, suspeito de ser um dos executores do assassinato do diretor de uma escola indígena Tapeba foi preso, na última quinta-feira (2), pela Polícia Civil em Caucaia, mesmo município onde ocorreu o crime.

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Jardim do Amor. Os agentes localizaram o suspeito em uma mata e recolheram um revólver calibre 38, municiado, cocaína, balança de precisão e dois celulares.

O suspeito e o material foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Prisão de mandante

O homem apontado pela investigação da Polícia como o mandante da morte do educador foi preso no bairro Pedreira, em Caucaia, no dia 27 de março. Ele seria chefe de uma organização criminosa atuante na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Geraldo Barbosa da Silva Filho Tapeba, de 41 anos, diretor da Escola IndígenaTapeba, foi atingido por tiros em uma rua da Cidade, no início de março deste ano. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O assassinato teria sido motivado porque o educador estaria impedindo o comércio de drogas em unidades de ensino indígenas.