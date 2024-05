Carro com atiradores que mataram suplente de vereador em Crato veio do Rio Grande do Norte

O veículo que transportava os atiradores que mataram o suplente de vereador, em Crato, foi visto em Juazeiro do Norte, desde a última sexta-feira (3). Além das cidades no Cariri cearense, o carro branco usado pelos suspeitos teria passado pelo Rio Grande do Norte, conforme apurou o Diário do Nordeste. Quase 50 tiros foram disparados contra Erasmo Morais no bairro Mirandão, nesta terça-feira (7).

Câmeras de segurança flagraram o automóvel no momento do crime. Foram disparados contra o suplente 31 projéteis de fuzil e 16 cápsulas de pistola, totalizando 47 tiros. A vítima estava com o filho de 12 anos quando foi surpreendido pela dupla.

Não há informação de quantos disparos atingiram o político. O celular de Erasmo foi apreendido para perícia.

Erasmo foi investigado e preso em 2010, suspeito de extorsão, organização criminosa, tortura, sequestro e peculato. O político também foi policial militar e havia sido expulso da corporação em 1995.

Atuação na Câmara Municipal do Crato

O suplente chegou a atuar na Câmara Municipal do Crato por cinco meses, de setembro de 2023 a fevereiro de 2024. Erasmo assumiu o mandato no lugar do parlamentar Dárcio Luiz (PROS), que se ausentou por uma licença médica.

Durante sua permanência na casa legislativa, o político pediu 9 propostas legislativas, sendo 7 requirimentos. O parlamentar já havia dito em plenário que temia por sua vida.

"Eu vou mexer com um enxame, eu vou mexer com um formigueiro, e se alguma coisa acontecer a minha vida, não procure outra linha de investigação. Foram questões políticas, quero deixar bem claro aqui, também não só para essa casa e para quem nos está nos assistindo nesse momento, mas para também as autoridades policiais, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário", frisou em sessão do dia 16 de outubro.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social para saber se a atuação dele como político é uma das linhas de investigação. A SSPDS respondeu que, no momento, não pode compartilhar novas informações sobre o assunto, "com a finalidade de preservar a investigação".

MORTE DE SUPLENTE DE VEREADOR

Erasmo Morais, 53, suplente de vereador eleito pelo Pros, mas atualmente no PL, foi morto com disparos de fuzil na entrada da própria casa, no Crato (CE), no início da tarde desta terça-feira (7). O crime aconteceu no bairro Mirandão. Dois homens chegaram de carro, efetuaram disparos e fugiram do local. O caso é investigado pela Delegacia Regional do Crato.

O corpo de Erasmo Morais foi levado para ser periciado na unidade da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Juazeiro do Norte (CE).

Segundo o prefeito de Crato, Zé Ailton, o executivo municipal demandou apoio da Segurança Pública estadual para encontrar os culpados pelo crime.

"Estou solicitando do Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará empenho nas investigações para que as autoridades policiais possam elucidar o mais rápido possível esse bárbaro crime. Que Deus console os amigos e familiares", declarou Zé Ailton.