Suplente de vereador morto no Crato já havia sido preso e expulso da Polícia Militar

O suplente de vereador morto no Crato nesta terça-feira (7) já havia sido preso pela Polícia Federal (PF) em 2010, suspeito de extorsão, organização criminosa, tortura, sequestro e peculato. Erasmo Morais também foi policial militar e havia sido expulso da corporação em 1995.

Na operação da PF, o político era suspeito de integrar uma organização criminosa para extorquir dinheiro de quem havia comprado automóveis de forma irregular. Além de Erasmo, também foram presos um delegado da Polícia Civil, dois inspetores da instituição, em 2 de dezembro de 2010. Em nota enviada ao Diário do Nordeste nesta terça-feira (7), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o agente ficou preso no Presídio Militar.

"A SSPDS informa que o homem foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em 1995, por crimes de extorsão e associação criminosa, sendo recolhido posteriormente ao Presídio Militar", diz a nota.

Como funcionava o crime

O caso foi investigado, sob sigilo, por pelo menos três meses pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). Os suspeitos utilizavam informações privilegiadas via cadastros da Polícia, identificavam as pessoas que haviam comprado carros roubados, mas que haviam sido "esquentados" pelos ladrões.

Os veículos eram vendidos às vítimas com documentação e placas de outros carros semelhantes e legais. O grupo então praticava extorsões, sendo elas ameaças de prisão em troca do dinheiro pedido.

Roberto Monteiro, secretário da SSPDS, à época, revelou que houve casos com tortura e até sequestro.

Morte de suplente de vereador

Erasmo Morais, 53, suplente de vereador eleito pelo Pros mas atualmente no PL, foi morto com disparos de fuzil na entrada da própria casa, no Crato (CE), no início da tarde desta terça-feira (7). O crime aconteceu no bairro Mirandão. Dois homens chegaram de carro, efetuaram disparos e fugiram do local. O caso é investigado pela Delegacia Regional do Crato.

O corpo de Erasmo Morais foi levado para ser periciado na unidade da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Juazeiro do Norte (CE).

Segundo o prefeito de Crato, Zé Ailton, a executivo municipal demandou apoio da segurança pública estadual para encontrar os culpados pelo crime.

"Estou solicitando do Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará empenho nas investigações para que as autoridades policiais possam elucidar o mais rápido possível esse bárbaro crime. Que Deus console os amigos e familiares", declarou Zé Ailton.