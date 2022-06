Incêndio causa destruição de ônibus em rua do Bairro Ellery

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar incêndio em um ônibus, no bairro Ellery, na manhã desta segunda-feira (6). As equipes foram chamadas às 9h11.

O ônibus estava localizado na Rua Visconde de Icó, em uma via residencial. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe do 1º Socorro do Quartel Central (1ªCia/1ºBBM) atendeu a ocorrência.

O fogo foi controlado após ação dos agentes de segurança. Não houve vítimas no incêndio.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou, em nota, que a empresa responsável pelo veículo 20417, da linha 108, irá apurar as causas do ocorrido.

Ainda segundo o sindicato, o motorista evacuou todos os passageiros antes do ocorrido.

