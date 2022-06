Com apoio de helicóptero, 29 ocorrências são atendidas pelo Samu Ceará em 5 meses; veja treinamento

O serviço aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará registrou 29 ocorrências, entre janeiro e maio deste ano, para o resgate de pacientes com apoio de helicóptero. Os profissionais da saúde participam de treinamento para casos de acidente com veículos.

No último ano, o número de ocorrências atendidas pelo serviço fechou em 111. Os médicos e enfermeiros são ligados à Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Confira imagens do treinamento e de resgate feito no Cariri, na última sexta-feira (3):

Em meio a essa demanda de urgência, os profissionais do Samu receberam aula prática do curso de Atendimento Pré-hospitalar (APH) neste sábado (4). O treinamento acontece para o resgate de vítimas presas em ferragens após acidente automobilístico.

Isso é importante para dar agilidade ao salvamento, como destacou Leonardo Torres, gerente da Unidade de Transporte Aéreo do Samu 192 Ceará, à equipe de comunicação do Samu.

“É importante para que todos estejam treinados e alinhados para poder ter o melhor desempenho durante o salvamento. Em algumas ocorrências, a equipe da Ciopaer pode ser a primeira a chegar na cena do acidente”, completa.

Ambientes complexos

As aulas teóricas do curso começaram no dia 28 de maio e as formações práticas são divididas em três turmas durante o mês de junho. Isso acontece para alinhar o trabalho feito em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Também são desenvolvidas atividades para atuação em ambientes complexos, atualização e melhoria das técnicas de salvamento veicular são os focos das aulas práticas.

A capacitação é uma parceria dos órgãos da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). O treinamento acontece anualmente para os profissionais de saúde que trabalham no aeromédico.