Cobra coral pica criança e ela é levada de helicóptero para hospital em Santa Catarina

Um garoto, de 6 anos, foi picado por uma cobra coral-verdadeira, nessa segunda-feira (9), em Nova Trento, Santa Catarina. A espécie é considerada a mais venenosa do Brasil e a criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar na capital, Florianópolis, em um helicóptero dos bombeiros.

A corporação informou ao portal G1 que o quadro de saúde dele é estável e ele está no Hospital Infantil Joana de Gusmão.

Conforme o resgate, a equipe de operações aéreas foi acionada, por volta das 10h40, após um paciente infantil ser atendido pelo Samu. Ele foi ferido pela serpente enquanto movimentava uma caixa em um local próximo à própria residência.

Ainda segundo os bombeiros, o estado de saúde do menino "não era grave no momento do atendimento". A transferência através de helicóptero foi usada devido ao nível de perigo do veneno do animal.

O que fazer em caso de picada de cobra?

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) indica que, ao ser picado por uma serpente venenosa, o paciente deve manter o membro atingido o mais parado possível, para evitar que o movimento ajude o veneno a se espalhar para órgãos vitais. A recomendação ainda se aplica a qualquer atividade que possa acelerar o batimento cardíaco.

Assim, o ideal é que a vítima não caminhe e seja transportada por maca até ao hospital. Outra opção é ligar para a ajuda através de um atendimento pré-hospitalar, pelo número 193.

Até chegar a uma unidade de saúde ou de ajuda, o que se deve fazer para melhorar as chances de salvamento são:

Lavar o local com água e sabão, para limpar a ferida e impedir a entrada de mais veneno ou micro-organismos;

Manter o paciente deitado e o mais calmo possível, porque agitado o sangue se espalha rápido e o veneno também;

Manter o paciente hidratado, dando pequenos goles de água a ele;

Procurar o serviço médico o mais breve possível, e, somente médicos podem prescrever um medicamento a uma vítima de qualquer acidente.

A maioria das cobras no Brasil não têm veneno, por isso a picada não é perigosa para a saúde, no entanto, em qualquer caso os bombeiros orientam ser importante ir ao hospital para informar as características do animal, e confirmar se ele era realmente venenoso ou não. Caso tenha sido uma picada por serpente venenosa, é geralmente administrado o antídoto para o veneno, para que as lesões parem de acontecer.

Se não for possível transportar a cobra para o hospital, é aconselhado tomar nota das principais características, como cor, padrão, formato da cabeça e tamanho, ou tirar uma fotografia e/ou filmar.

O que não fazer

Tentar sugar o veneno para fora da picada;

Fazer um torniquete ou garrote apertado;

Cortar o local da picada;

Dar bebida alcoólica a vítima;

Dar qualquer medicamento à vítima.

Além disso, também não se deve aplicar qualquer tipo de mistura caseiras sobre a picada, pois além de não existir comprovação científica, pode acabar causando uma infecção do local

