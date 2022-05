China registra céu vermelho e moradores se surpreendem com fenômeno

Moradores da cidade de Zhoushan, na China, foram surpreendidos após o céu ficar vermelho-sangue no fim de semana. Em gravações divulgadas na internet, é possível ouvir as vozes alteradas da população, que observa o horizonte colorido.

Conforme informações do portal Daily Mail, o tom de carmim era mais intenso na região próxima ao porto. A mudança pautou as principais publicações na rede social chinesa semelhante ao Twitter, a Sina Weibo, no último sábado (7), atraindo mais de 150 milhões de visualizações.

Na mídia local, especialistas informaram que o fenômeno não foi causado por mudanças climáticas ou incêndios, mas, na verdade, era resultado da refração da luz, segundo o portal britânico.

“Quando as condições climáticas são boas, mais água na atmosfera forma aerossóis que refratam e dispersam a luz dos barcos de pesca e criam o céu vermelho visto pelo público”, detalhou a equipe do Departamento Meteorológico de Zhoushan, conforme o Global Times.

Internautas ainda lembraram que uma mudança semelhante aconteceu em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, após um vulcão submarino próximo à Tonga entrar em erupção em janeiro deste ano.

