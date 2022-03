Céu do sul da Espanha fica alaranjado após tempestade de areia vinda do Saara

Moradores da cidade espanhola de Múrcia, no sul do país, foram surpreendidos nesta segunda-feira (14) com o céu escurecido, em tom avermelhado e alaranjado. O fenômeno foi causado por uma tempestade de areia vinda do deserto do Saara. As informações são do G1.

Serviços de meteorologia da região chamam a atenção para redução da visibilidade, piora na qualidade do ar e efeitos prejudiciais à saúde.

Autoridades locais disseram haver risco de chuvas fortes, ventos intensos e agitação no mar. A cidade mais afetada é Málaga, que recebeu alerta laranja.

'Marte'

O tom avermelhado do céu fez com que alguns internautas comparassem a cor das paisagens com o planeta Marte. Imagens mostrando o fenômeno viralizaram nas redes sociais.

