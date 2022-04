Meteoro explode duas vezes nos céus de Sorocaba, em São Paulo

Uma cena incomum surpreendeu os moradores do município de Sorocaba, no interior de São Paulo, na última quarta-feira (20). Ao cair próximo à cidade, um meteoro explodiu duas vezes e deixou um rastro no céu, que chamou atenção da população, especialmente do físico Marco Antonio Centurion, que integra a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon).

Por volta de 19 horas, o pesquisador conseguiu registrar o fenômeno no céu. O vídeo viralizou nas redes sociais. Conforme Centurion, as análises sobre a trajetória e as especificidades do fenômeno serão feitas pela Bramon.

Contudo, em entrevista ao Estadão, ele disse acreditar que a dupla explosão ocorreu por conta do tamanho do meteóro maior que o normal.

"O tamanho médio de um meteoro equivale ao de uma moeda de 1 centavo. Quando ele entra na atmosfera, se choca com a camada de gases da atmosfera e aquece até explodir, virando poeira. Nesse caso, provavelmente, a primeira camada explodiu e ainda restou massa, que também incandesceu e gerou a segunda explosão", explicou em entrevista ao jornal.

