Por telefone, Samu ajuda a salvar recém-nascida de engasgo em Juazeiro do Norte

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Juazeiro do Norte, no Cariri, ajudaram a salvar uma recém-nascida de 18 dias após um engasgo decorrente da amamentação.

O caso foi atendido no último domingo (10), pela Central de Regulação de Urgências (CRU) do Samu Ceará, que recebeu um chamado para atendimento de uma bebê, moradora de Lavras da Mangabeira, que teve os sinais vitais comprometidos.

Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na ocorrência, o médico plantonista Álvaro Carvalho orientou, via telefone, as primeiras instruções para que a família realizasse a manobra de Heimlich, procedimento padrão indicado em situações de asfixia. “Pedi para que colocassem a criança de bruços sobre os seus braços e fizessem manobras de massagens para a desobstrução das vias aéreas”, explica.

Pai da criança segue instruções via telefone

O pai da criança, de 21 anos, seguiu as orientações do profissional e conseguiu executá-las de forma correta. Uma ambulância de Unidade de Suporte Básico (USB) foi encaminhada à residência para dar continuidade ao atendimento. Logo depois, a criança foi levada ao hospital municipal da Cidade.

“É muito gratificante a gente ter oportunidade de ajudar e salvar uma vida dessa forma. Isso nos engrandece. Me alegra compor o Samu 192 e ajudar a população dessa forma tão maravilhosa”, diz Carvalho.

Já o pai da recém-nascida relata a agilidade do atendimento da equipe do Samu. "O médico que me ajudou por telefone foi bastante atencioso e deu assistência necessária”, afirma.

Manobra de Heimlich

A Sesa alerta que a técnica de primeiros socorros é comumente utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou algo que fique preso nas vias respiratórias, impedindo a respiração.

Na manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma, o que provoca uma tosse forçada, expulsando dos pulmões o corpo estranho.