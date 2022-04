Polícia procura educadora física de 27 anos desaparecida há 5 dias em Sobral

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma jovem de 27 anos em Sobral, no Norte do Ceará. Viviane Madeira é educadora física e foi vista pela última vez em uma festa na quinta-feira (7). Não se sabe o que aconteceu com ela e nem como ela saiu do evento.

Vídeo de câmera de segurança da casa de shows no bairro Dom Expedito mostra as últimas imagens dela antes de desaparecer. Viviane estava aparentemente feliz dançando.

Viviane foi à festa sozinha, segundo informações de familiares. Ela também não levou celular e nem documento, saindo apenas com um cartão de crédito e a chave de casa.

Buscas

De acordo o coronel Roberto Moraes, do Corpo de Bombeiros de Sobral, um cão farejador chegou a ser usado nas buscas. Nesta quarta-feira (13), novas diligências serão feitas.

Paulo Castro, delegado regional no Município, informou que todas as forças de segurança estão mobilizadas para localizar Viviane. Tanto a equipe operacional como o Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia de Sobral estão trabalhando.

O delegado pontua ainda que há participação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

Denúncias

A população pode ajudar com denúncias anônimas sobre o paradeiro da Viviane Madeira. O telefone (88) 3677-7411, da Delegacia Regional de Sobral, recebe mensagens no WhatsApp e ligações.