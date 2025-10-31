Diário do Nordeste
Imagem do TJCE para matéria sobre ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes

Segurança

Ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes

Luiz Carlos Pereira, conhecido como "Lula Olegário", usava as redes sociais para atrair vítimas e chegou a participar de eventos sobre proteção à infância

Beatriz Rabelo 19 de Agosto de 2025
Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) durante abordagem de homens

Segurança

PM encerra torneio de caça ilegal de animais silvestres no Interior do Ceará

Foram apreendidos quatro tatus-galinha vivos e dois cães utilizados para a caça

Redação 11 de Agosto de 2025
Foto de Samuel Sobreira, jovem do Cariri que passou em medicina mesmo com dois empregos

Ceará

Cearense com dois empregos passa em 2º lugar em Medicina na Uece e faz vaquinha para estudar

O cearense precisa de ajuda para se mudar e cursar a faculdade dos sonhos

Matheus Facundo 28 de Julho de 2025
Imagem de apreensão de drogas realizada pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará. Tabletes de maconha e cocaína estão em cima de viatura policial

Segurança

Dupla foge em carro pela contramão em rodovia, é perseguida e presa com 21 kg de drogas no Ceará

Um suspeito já tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo

Redação 29 de Junho de 2025
Fachada da Prefeitura de Lavras da Mangabeira

Papo Carreira

Lavras da Mangabeira terá concurso público com nomeação e posse previstas até o fim deste ano

A medida foi tomada após o Ministério Público do Ceará (MPCE) constatar um número elevado de contratos temporários na gestão municipal

Redação 26 de Junho de 2025

Negócios

Quixelô e Ipaumirim são as piores cidades do Ceará em desenvolvimento municipal; veja lista

Números são do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal; cidades estão em situação crítica no quesito emprego e renda

Paloma Vargas 13 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Lavras da Mangabeira?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Lavras da Mangabeira?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Homem preso por estuprar sobrinha preso na delegacia. Na foto, ele está de costas e com uma blusa verde e short

Segurança

Homem condenado por estuprar repetidamente sobrinha de 12 anos é preso em Iguatu, no Ceará

O homem foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão

Redação 29 de Agosto de 2024
menino que morreu atropelado

Ceará

Menino de 12 anos morre após ser atropelado em Lavras da Mangabeira, no Interior do Ceará

O menino foi socorrido ao hospital, mas teve morte cerebral constatada pelo médico plantonista neste domingo (27)

Redação 27 de Novembro de 2023
