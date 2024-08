Homem condenado por estuprar repetidamente sobrinha de 12 anos é preso em Iguatu, no Ceará

Um homem que cometeu uma série de estupros contra a sobrinha de 12 anos foi preso nessa quarta-feira (28) em Iguatu, no interior do Ceará. A prisão resultou de uma investigação conduzida pela Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira, onde se deu o crime.

Os episódios ocorreram em 2015, e um inquérito confirmou que a adolescente era alvo de abuso sexual do próprio tio.

Condenação na Justiça

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o caso tramitava na Justiça, e fez com que o homem fosse condenado a nove anos e quatro meses de prisão.

A condenação definitiva foi definida nesta semana, e resultou no mandado de prisão. Após policiais realizarem a captura, ele foi colocado à disposição da Justiça.