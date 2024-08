Policiais militares socorrem bebê de dois meses com engasgo, em Fortaleza

Um bebê de dois meses sofrendo com engasgo foi socorrido por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite da última terça-feira (27), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.

A viatura passava pela Rua Taparicas, durante patrulhamento de rotina, quando moradores pediram ajuda aos policiais para socorrer a criança, que havia se engasgado com mingau.

Manobra de Heimlich

A equipe prestou os primeiros socorros aplicando a manobra de Heimlich e, após desobstrução das vias aéreas da criança e avaliação dos sinais vitais, o bebê e a mãe foram conduzidos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atestou o bem-estar da criança.

Segundo a PMCE, a equipe acompanhou todos os procedimentos prestados pela equipe médica e depois levou a família de volta para casa.