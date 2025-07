Cearense com dois empregos passa em 2º lugar em Medicina na Uece e faz vaquinha para estudar

Filho de agricultores e sexto entre dez irmãos, Samuel Sobreira Cavalcante, de 22 anos, natural de Lavras da Mangabeira, no Cariri cearense, concilia dois empregos para se sustentar. Agora, ele se prepara para realizar um sonho: foi aprovado em 2º lugar no curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

No entanto, para conseguir se manter no primeiro semestre, já que teria de se mudar para Quixeramobim, o jovem iniciou uma vaquinha solidária para arcar com o custos com moradia e alimentação. Já é a segunda vez que ele é aprovado em medicina.

A primeira foi no começo deste ano, quando foi aprovado em uma universidade de Santa Catarina. Todavia, ele não tinha como custear a mudança.

Desta vez, Samuel já está resolvendo as documentações para conseguir auxilio estudantil para permanecer na universidade, mas relata que só conseguirá ser incluído no benefício a partir de 2026.

"Meus pais são agricultores, e eu precisarei largar meus dois empregos e vou ficar sem condição de renda", relatou o jovem, em entrevista ao Diário do Nordeste.

'Estudava no meu horário de almoço'

Natural do distrito de Iborepi, na zona rural de Lavras da Mangabeira, Samuel sempre estudou em escola pública e encontrou aptidão pela área de saúde ao começar a cursar biomedicina em uma faculdade de Cajazeiras, na Paraíba, com bolsa 100% no Programa Universidade para Todos (Prouni).

Ele estudava durante o tempo livre — que não era muito. O jovem trabalhava como visitador social na Prefeitura de Lavras e também vendia passagens de ônibus em uma agência de viagens.

"O estudo era todos os dias, em todo tempo livre que eu tinha. Estudava no horário de almoço no trabalho, estudava no ônibus. Todo feriado era dedicado aos estudos", conta.

Para que o sonho se realizasse, Samuel contou com uma rede de apoio sólida: os pais e irmãos, além dos amigos que doavam apostilas e o ajudavam a pagar o cursinho preparatório online.

"Primeiro agradecer Deus, minha família e meus amigos, que sempre me apoiaram muito. Quando eu precisei de apostila, meus colegas doaram e dividiram até um cursinho online que eu fazia", relembra.

Como apoiar a vaquinha solidária?

Samuel Sobreira Cavalcante