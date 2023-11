Menino de 12 anos morre após ser atropelado em Lavras da Mangabeira, no Interior do Ceará

Uma criança de 12 anos morreu após ser atropelada no município de Lavras da Mangabeira, no Interior do Ceará, nesse domingo (26). Diego Fortunato da Silva chegou a ser levado ao hospital, mas teve morte cerebral, conforme o relatório da policial feito pela Polícia Militar de Várzea Alegre, município vizinho.

O motorista que causou o acidente, um jovem de 18 anos, foi hospitalizado com traumatismo craniano e está internado sob escolta policial. O flagrante ainda não foi feito por conta das lesões, mas "as providências cabíveis" serão tomadas, segundo o documento.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência será investigada pela Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira, após inicialmente ser registrado em Tianguá.

Acidente

O acidente de trânsito ocorreu na rua Horácio Tavares, no bairro Cruzeiro, em Lavras. Conforme o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso se deu por volta das 21h.

Revoltados com a morte de Diego, moradores da região incendiaram o veículo do jovem que atropelou o garoto, que segue com escolta policial em uma unidade hospitalar da região.