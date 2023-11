Homem é preso em flagrante suspeito de matar ciclista atropelado em Missão Velha

Um ciclista de 30 anos morreu atropelado por um carro neste domingo (26) enquanto trafegava pelo acostamento da CE-292 em Missão Velha, na Região Metropolitana do Cariri. Além dele, uma mulher, que também pedalava no local, ficou ferida após ser atingida. O ciclista não foi oficialmente identificado pelas equipes de segurança

A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde da região. O suspeito do atropelamento, identificado como José Arthur Cruz Luna, de 25 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. No local, ele foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), "uma composição do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da PMCE foi acionada e atendeu a ocorrência".

"Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada. O condutor do veículo se recusou a realizar o teste do bafômetro. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte", completa a SSPDS.

Confira a nota completa da Secretaria:

