UFC reúne 21 laboratórios para criação de Centro Estratégico de combate à seca no Ceará

Conhecer os efeitos da falta de água e criar soluções tecnológicas será a missão do Centro Estratégico de Excelência em Políticas de Águas e Secas (Cepas), fundado na Universidade Federal do Ceará neste mês. São reunidos 21 laboratórios científicos para articulação de políticas públicas com o governo.

Devem ser produzidos pesquisas científicas e produtos para contribuir com políticas públicas de combate à seca. Participam estudiosos das Engenharias, Física, Geologia, Sociologia, Administração e Direito, em torno de 9 temas prioritários que foram elencados com base nas necessidades do Estado (veja a lista abaixo).

Essa iniciativa surge diante do contexto em que cientistas apontam prejuízos na quadra chuvosa de 2024 no Ceará devido ao fenômeno conhecido como El Niño. Essa possibilidade tem impacto para a vida cotidiana e produção de alimentos no Estado.

O Cepas pretende fortalecer vínculos com a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), além da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Conheça os 9 temas prioritários:

Construção de uma política de recursos hídricos para a seca;

Gestão da qualidade da água;

Definição de potencial de disponibilidade e de um modelo de gestão para as águas subterrâneas;

Eficiência no uso da água na irrigação;

Regulação dos serviços hídricos de irrigação;

Abastecimento de populações rurais;

Desenvolvimento e regulação de uma matriz de abastecimento de água do Estado;

Prospecção e avaliação das políticas públicas;

Alocação negociada dos recursos hídricos e fortalecimento dos mecanismos de gestão.

O projeto do Cepas já foi aprovado pelo Conselho Universitário e o reitor Custódio Almeida apresentou o professor Francisco de Assis de Souza Filho, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, como futuro diretor do Centro.

“Isso por si só já é um desafio enorme: conseguir uma articulação e fazer conversar com tantos saberes diferentes”, resumiu. Francisco contextualizou que a iniciativa surgiu com a troca de conhecimento entre os laboratórios já existentes na UFC atuantes no Programa Cientista Chefe, da Funcap.

Legenda: O professor Francisco de Assis de Souza Filho, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, é apontado como futuro diretor do Centro Foto: Viktor Braga/UFC/Reprodução

Com relação à criação da política de recursos hídricos para a seca, já existe um projeto apresentado pelo professor que prevê o desenvolvimento de um plano de gestão proativa para todos os reservatórios de água operados pela Cogerh. A ideia é facilitar o processo de tomada de decisão em situações emergenciais.

De modo geral, os temas definidos como prioritários já fazem parte da rotina de estudos nos laboratórios da UFC. “Agora, vamos trabalhar com novos métodos para revisitá-los. Precisamos de uma abordagem multidisciplinar, que é mais sofisticada”, ponderou Francisco de Assis.

Como será formado o Cepas

O Conselho Universitário definiu a formação de um Conselho Gestor, que será formado por um diretor-geral, um vice-diretor e o líder de cada laboratório ou núcleo que o integra. O diretor e o vice serão escolhidos pelo reitor, entre os membros do Conselho Gestor.

Os laboratórios participantes são: