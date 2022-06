Açude Orós supera marca de 50% de volume armazenado após 8 anos

A continuidade das precipitações neste mês de junho, mesmo após o fim da quadra chuvosa (fevereiro-maio), contribuiu para que um importante açude cearense atingisse expressiva marca: o Orós ultrapassou o índice de 50% de volume hídrico armazenado.

Este patamar não era atingido há exatos 8 anos e, dos três maiores reservatórios cearenses, o Orós é o primeiro que alcança tal número neste intervalo.

Atualmente, o volume do reservatório, que é o segundo maior do Ceará, está com 50,01% conforme dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh). Este índice mais que dobrou desde o início do ano. O Orós, que até a construção do Castanhão ostentava o posto de maior açude cearense, tinha em janeiro apenas 22,49%.

Última vez que os três maiores açudes cearenses ultrapassaram os 50%:

Castanhão - 20 de julho de 2013: 50,49%

- 20 de julho de 2013: 50,49% Orós - 21 de junho de 2014: 50,57%

- 21 de junho de 2014: 50,57% Banabuiú - 07 de dezembro de 2012: 50,12%

A marca alcançada pelo Orós tem importante representativa financeira ao Município homônimo. Conforme avalia o secretário de Agricultura, Meio ambiente, Aquicultura e Pesca de Orós, Edgar Júnior, os bons índices tendem a ressuscitar a psicultura, que nos últimos anos ficou inviabilizada devido ao baixo volume de armazenamento.

A atividade chegou a representar mais de 50% do PIB de Orós, com mais de 500 famílias envolvidas. "Hoje este número está muito próximo de zero, quase não há nenhuma família", acrescenta o secretário. A projeção é de que, em 2023, a psicultura volte a ser viável e lucrativa no Município.