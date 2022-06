Em 5 dias de junho, chove no Ceará 52% a mais que a média histórica esperada para o mês

O Ceará já teve nos 5 primeiros dias de junho 52% a mais de chuva do que é historicamente esperado no Estado para esse mês. A chamada média histórica é de 37,5 milímetros e o observado, até o momento, nos 5 dias, foi 57.1 milímetros. os dados constam no painel da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No Estado, nos últimos anos, a última vez que foi registrado o desvio positivo (valores acima do que era esperado) foi em 2013. Quando a média de chuvas no mês inteiro foi de 61 milímetros.

Esse ano, mesmo com a quadra chuvosa (fevereiro a maio) tendo encerrado em maio, o Estado continua registrando precipitações, conforme explicado pelo Diário do Nordeste. Isso porque "diversos fatores" continuam atuando de modo a contribuir para a ocorrência de chuvas no Ceará".

Chuvas na Pós-estação

A Funceme explica que no Ceará o principal período de chuvas no Ceará concentra-se entre os meses de fevereiro e maio, quando geralmente ocorrem 75% das precipitações do Estado. Mas, embora reduzidas, é possível que as chuvas sigam acontecendo até julho, na chamada pós-estação.

Nos dois primeiros dias de junho, por exemplo, a Funceme registrou, de forma consecutiva, precipitações em mais de 100 cidades.

As chuvas de junho e julho, de acordo com a Funceme, não estão associadas à zona de convergência intertropical, mas têm outros fatores como a formação de áreas de instabilidade, principalmente sobre o oceano.

Outro ponto é que nesse período do ano começa a estação chuvosa de estados do setor leste da região Nordeste.