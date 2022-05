CE supera média histórica de chuvas 6 dias antes do fim da quadra; veja regiões com maiores índices

O Ceará conseguiu atingir uma expressiva marca nesta quadra chuvosa. Mesmo ainda restando seis dias para o fim do período, os índices pluviométricos conquistados já superam a média histórica.

A normal climatológica para os meses de fevereiro a maio é de 600.7 milímetros e, até agora, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) já contabiliza o acumulado de 608.4 mm. Estes números, levantados pela reportagem do Diário do Nordeste, são parciais e podem sofrer atualização até o fim da quadra chuvosa.

Nos últimos dez anos, apenas três vezes este índice foi rompido. Em 2020, o Estado fechou o período com chuvas 21% acima da média. Naquele ano, a Funceme anotou o acumulado de 727.4 milímetros, se tornando, inclusive, o mais chuvoso dos últimos dez anos.

Em 2019, a média histórica da quadra também foi superada, ficando 11% além da normal climatológica, com 671.9 mm de chuvas acumulada. Agora, em 2022, o índice, até o momento, está 1.3% acima da média histórica com tendência de crescimento com as chuvas a serem contabilizadas até o fim deste mês.

O volume acumulado nesta quadra chuvosa já é superior ao índice somado em 8 dos últimos dez anos, ficando atrás apenas do registro pluviométrico de 2020 e 2019.

Litoral de Fortaleza

Das 8 macrorregiões do Estado, apenas três não conquistaram volume pluviométrico acima da média histórica: Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns. Já na ponta oposta, está a macrorregião do Litoral de Fortaleza.

Ela foi a que registrou o maior volume acumulado nesta quadra chuvosa, com 1061.3 milímetros, o que representa 33,2% acima da normal climatológica.

A macrorregião do Maciço de Baturité vem logo atrás, com o segundo maior acumulado do Estado. Entre fevereiro a maio, a Funceme registrou 871.6 milímetros, isto é, 27,2% acima da média pluviométrica (685.4 mm).

Previsão se confirma

No início do ano, cultura popular e ciência convergiram quando se posicionaram sobre a alta possibilidade de as chuvas ficarem dentro ou acima da média. Os "Profetas da Chuva", em janeiro, disseram que a tendência era de que a quadra chuvosa fosse volumosa.

Meteorologistas da Funceme previram, também em janeiro, que o Estado tinha apenas 20% de chances de as precipitações ficarem abaixo da média. Com os números acima da normal climatológica já consolidados, 2022 caminha, agora, para superar, também, a média anual.

Nestes cinco primeiros meses do ano, o Ceará acumula 762.8 milímetros, restando apenas 4,7% para superar a média histórica anual, que é de 800,6 mm.