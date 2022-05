Saiba quais as cidades da região do Litoral de Fortaleza já superaram a média de chuvas para maio

A uma semana para o fim do mês de maio, quatro das 14 cidades que compõem a região do Litoral de Fortaleza já acumulam todo o volume de chuva esperado para o período: Maranguape, Caucaia, Cascavel e Horizonte. O levantamento é do Diário do Nordeste, com base nos dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Maranguape é a cidade com maior variação percentual da região. Em apenas três semanas, o Município recebeu quase 30% de chuva acima da média histórica mensal (142.2 mm). Até esta segunda-feira (23), a Funceme já havia contabilizado o acumulado de 184.5 mm, o que representa desvio de 29,7%.

Caucaia vem logo atrás, com precipitações 23,2% superior a sua média histórica, que é de 154.2 milímetros. De forma absoluta, o Município é o que mais recebeu chuvas neste mês, com 189.2 mm. Já Cascavel registra pluviometria acumulada de 176.8 milímetros, o que representa 15% acima da média histórica, que é de 153.8 mm.

A cidade de Horizonte fecha a lista com precipitações 8,2% além da normal climatológica (147.1 mm). Até o início desta semana, a Funceme já havia contabilizado o equivalente a 159.1 milímetros.

Maranguape - média: 142.2 mm / acumulado: 184.5 mm / desvio: +29,7%

- média: 142.2 mm / acumulado: 184.5 mm / desvio: +29,7% Caucaia - média: 154.2 mm / acumulado: 189.9 mm / desvio: +23,2%

- média: 154.2 mm / acumulado: 189.9 mm / desvio: +23,2% Cascavel - média: 153.8 mm / acumulado: 176.8 mm / desvio: +15%

- média: 153.8 mm / acumulado: 176.8 mm / desvio: +15% Horizonte - média: 147.1 mm / acumulado: 159.1 mm / desvio: +8,2%

Fortaleza mais distante

Diante das previsões de chuvas reduzidas para o início desta semana, a Capital cearense pode não conseguir atingir sua média histórica para o período. Até esta segunda-feira (23), Fortaleza acumula 154.7 mm de chuva, ainda distante dos 200.8 milímetros da normal climatológica.

Caso a média não seja ultrapassada, maio juntar-se-á ao mês de fevereiro, único, até então, em que Fortaleza não conseguiu superar a média histórica. Aquele mês, a Capital cearense encerrou o período com chuvas 8,8% abaixo da normal climatológica (163.2 mm).

A cidade, dentre as 14 da região, que está mais próxima de ingressar ao grupo do quarteto que já superou a média mensal, é Aquiraz. O Município acumula 170.3 milímetros, restando menos de 9% para a normal climatológica ser atingida.

- média: 142.2 mm / acumulado: 184.5 mm / desvio: +29,7% Aquiraz - média: 186.8 mm / acumulado: 170.3 mm / desvio: -8,8%

- média: 186.8 mm / acumulado: 170.3 mm / desvio: -8,8% Pacajus - média: 130.7 mm / acumulado: 118.5 mm / desvio: -9,3%

- média: 130.7 mm / acumulado: 118.5 mm / desvio: -9,3% Itaitinga - média: 174.7 mm / acumulado: 158 mm / desvio: -9,6%

- média: 174.7 mm / acumulado: 158 mm / desvio: -9,6% Beberibe - média: 136.8 mm / acumulado: 117.6 mm / desvio: -14,1%

- média: 136.8 mm / acumulado: 117.6 mm / desvio: -14,1% Maracanaú - média: 159 mm / acumulado: 135 mm / desvio: -15,1%

- média: 159 mm / acumulado: 135 mm / desvio: -15,1% Pindoretama - média: 186.4 mm / acumulado: 155 mm / desvio: -16,9%

- média: 186.4 mm / acumulado: 155 mm / desvio: -16,9% Chorozinho - média: 126.3 mm / acumulado: 103.2 mm / desvio: -18,3%

- média: 126.3 mm / acumulado: 103.2 mm / desvio: -18,3% Fortaleza - média: 200.8 mm / acumulado: 154.7 mm / desvio: -23%

- média: 200.8 mm / acumulado: 154.7 mm / desvio: -23% Pacatuba - média: 165.2 mm / acumulado: 121.1 mm / desvio: -26,7%

- média: 165.2 mm / acumulado: 121.1 mm / desvio: -26,7% Eusébio - média: 200.8 mm / acumulado: 131 mm / desvio: -34,8%

Cenário Estadual

Quando observado o acumulado médio dentre todas as 184 cidades cearenses, o resultado é positivo. Com 90.6 milímetros registrados nestas primeiras três semanas, o Ceará deve superar a normal climatológica para o mês de maio. Até agora, a Funceme já contabilizou o acumulado de 86.5 mm, restando apenas 4,5% para o índice ser superado.

Caso essa tendência se confirme, será a terceira vez, neste ano, em que a média foi superada. Em janeiro, as precipitações ficaram 65,7% acima da média. Já no mês seguinte, o Ceará fechou com chuvas 45% aquém da normal climatológica.

Em março, chuvas 30% além da média histórica e, no mês passado, desvio negativo de 4%, índice em que a Funceme considera que as "precipitações estiveram em torno da média".