Chuvas de março já superam média mensal histórica no Ceará; índice é o 5º melhor do milênio

Mesmo ainda restando uma semana para o fim do mês, o acumulado de chuvas em março deste ano no Ceará já superou a média histórica para o período, que é de 203.4 milímetros.

Conforme dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), levantados pelo Diário do Nordeste, o Estado já acumula 209.8 milímetros de chuva, o que representa 3,2% acima da normal climatológica.

Este já é o 5º melhor março do milênio. Nos últimos 21 anos, em apenas cinco, além de 2022, março fechou acima da média histórica (2020, 2019, 2009, 2008 e 2003).

O ano com maior volume acumulado no período foi em 2008, quando a Funceme registrou 332.8 mm, índice 63.6% superior à média. Já o ano com menor índice foi em 2010, com apenas 74 mm ou 63% abaixo da normal climatológica.

Com a tendência de continuidade de chuvas para os próximos dias, março de 2022 pode superar anos como o de 2019, 2003 e 2020. Para os próximos dois dias, a Funceme prevê chuva no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e também sul da Jaguaribana. "Nas demais regiões, chuvas isoladas", acrescenta o órgão.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou alerta que aponta risco de chuvas e ventos fortes em todo o Ceará. Conforme o aviso, válido até às 10 horas de amanhã (24), há possibilidade de o Estado receber precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 mm/dia, além de ventos intensos com rajadas que podem chegar a 100km/h.

Alerta meteorológico do Inmet Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Chuvas acumaladas em março, média histórica 203.4 milímetros:

2022 *até o dia 22 - 209.8 mm (+3.2%)

2021 - 187.7 mm (-7,7%)

2020 - 274.5 mm (+34.9%)

2019 - 233.1 mm (+14.6%)

2018 - 128.7 mm (-36.7%)

2017 - 202.3 mm (-0.5%)

2016 - 125.6 mm (-38.3%)

2015 - 178.8 mm (-12.1%)

2014 - 155.2 mm (-23.7%)

2013 - 78.5 mm (-61.4%)

2012 - 89.5 mm (-56%)

2011 - 154.8 mm (-23.9%)

2010 - 74 mm (-63.6%) (março menos chuvoso deste milênio)

2009 - 206.9 mm (+1.7%)

2008 - 332.8 mm (+63.6%) (março mais chuvoso deste milênio)

2007 - 120.9 mm (-40.6%)

2006 - 187.6 mm (-7.8%)

2005 - 196.1 mm (-3.6%)

2004 - 140.9 mm (-30.8%)

2003 - 266.2 mm (+30.9%)

2002 - 184.6 mm (-9.3%)

2001 - 148.5 mm (-27%)