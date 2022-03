Duas cidades do Ceará registraram tremores de terra neste fim de semana

Um tremor de terra foi registrado na manhã deste domingo (20) em Paramoti, interior do Ceará. O sismo, de magnitude 2.7 mR na Escala Richter, foi registrado às 7h17min pelo Laboratório Sismológico (Labsis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Legenda: O epicentro do tremor em Paramoti está simbolizado pela estrela vermelha no mapa. Foto: Reprodução/Labsis

Ainda neste fim de semana, o Labsis registrou outro tremor de terra no Ceará, dessa vez em Meruoca. O evento foi observado sábado (19), às 15h18, e teve magnitude de 1.5 mR.

De acordo com o laboratório, até o momento, moradores de ambas as regiões não informaram ter escutado ou sentido os tremores de terra.

A literatura indica que tremores de terra com magnitude entre 2 e 4 têm impacto semelhante à passagem de um veículo grande e pesado.

Mais tremores no Ceará

Na última terça-feira (15), também foi registrado um tremor de terra de magnitude 1.9 mR em Beberibe, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foi o segundo abalo em menos de um mês na cidade. O anterior aconteceu no último dia 8.

Um dia antes, no dia 7, a cidade de Alcântaras também sofreu um tremor.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE