Chuvas fortes com ventanias de até 100 km devem continuar no Sul do Estado; região sofre estragos

A previsão de fortes eventos pluviométricos para esta quarta-feira (16) se confirmou em diversas regiões do Ceará. Esse cenário deve continuar, pelo menos, até amanhã (17), conforme apontou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre a noite de terça (15) e madrugada desta quarta (16), a cidade de Várzea Alegre, no Sul do Estado, voltou novamente a ser amplamente atingida pelas chuvas, com novos registros de rompimentos de barragens. Em Novo Oriente, cidade do Sertão Central, também houve ruas e casas alagadas. Eventos como estes podem se repetir.

Isso porque essas duas regiões estão no radar do alerta emitido nesta quarta-feira pelo Inmet. O aviso meteorológico aponta para novo risco de chuvas e ventos fortes em ao menos 99 cidades destas regiões. Confira a relação completa das cidades no fim da matéria.

Ainda conforme o órgão, até amanhã podem ocorrer chuvas de até 100 milímetros e ventania com rajadas de até 100 km/hora nestas localidades. O meteorologista do Inmet, Flaviano Fernandes, explica que essas chuvas decorrem da atuação de um fenômeno chamado de "Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)".

A ZCIT é o principal sistema indutor de chuva no norte do Nordeste no período de fevereiro a maio.

Para além das 99 cidades que estão classificadas no grau dois de severidade (também chamada de 'perigo') todos os demais municípios cearenses (85) estão incluídos na classificação de 'potencial perigo'.

Este grau de severidade aponta para chance de chuvas entre 20 e 30 milímetros/hora ou até 50 mm/dia, além de possibilidade de ventos intensos (40-60 km/h).

Aporte hídrico

As chuvas que têm banhado o Ceará nos últimos dias contribuem para elevar o nível de alguns açudes do Estado. Atualmente, são sete sangrando e outro, a Barragem do Batalhão, em Crateús, já verteu neste ano.

Outros cinco reservatórios possuem, hoje, volume acima dos 90% e estão próximos de sangrar. São eles o Acaraú Mirim, em Massapê; o açude Sobral, na cidade homônima; o Muquém, em Cariús; o reservatório Gameleira, em Itapipoca; além do já citado Barragem do Batalhão.

Esse aporte hídrico é reflexo dos bons volumes pluviométricos. De 1º de março até hoje, dia 16, o Estado já registra o acumulado médio de chuva de 140,9 milímetros. O índice representa já representa 70% de todo volume esperado para o mês (203.4mm).

Cidades na lista de perigo para chuvas e ventos fortes:

Abaiara

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Altaneira

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Barroquinha

Bela Cruz

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Catarina

Catunda

Cedro

Chaval

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Cruz

Farias Brito

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Granjeiro

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibiapina

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Jardim

Jati

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Marco

Martinópole

Massapê

Mauriti

Meruoca

Milagres

Missão Velha

Mombaça

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Pacujá

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Reriutaba

Saboeiro

Salitre

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tianguá

Ubajara

Umari

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

