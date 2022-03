CE recebe novo alerta com risco potencial para chuva e ventos fortes em todas as cidades; lista

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, pela 12ª vez neste mês, alerta para risco de chuvas e ventos fortes. Dessa vez, o aviso meteorológico, vigente até a manhã desta quarta-feira (16), contempla todo o Estado.

Para a maior parte das regiões cearense, o alerta foi emitido na classificação de nível 1, também chamando de 'potencial perigo'. Esse grau de severidade aponta para chance de chuvas entre 20 e 30 milímetros/hora ou até 50 mm/dia, além de possibilidade de ventos intensos (40-60 km/h).

Nessa classificação 1, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já para 57 cidades da região Norte, o alerta está na na classificação 2, ou de 'perigo', isto é, quando há risco de precipitações entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem chegar até a 100 km/h. Confira a lista ao fim da matéria.

Já para este grau de severidade, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os alertas meteorológicos emitidos pelo Inmet vão até o grau três, também chamado de "grande perigo".

Precipitações nos próximos dias

Para além deste alerta emitido pelo Inmet, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê possibilidade de chuvas em todo o Estado nos próximos dias.]

A previsão do órgão é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões". Em se confirmando tais previsões, o Ceará avançará nos volumes pluviométricos acumulados nesta primeira quinzena.

Dos primeiros 15 dias de março, em apenas seis oportunidades as chuvas não banharam mais de 100 municípios e, em somente dois, elas não atingiram mais de 50 cidades. Até agora, março já registrou o acumulado de de 111.1 mm, o que representa 55% da média histórica para o mês (203.4mm).

Cidades incluídas na classificação 2:

Acaraú

Alcântaras

Ararendá

Barroquinha

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Cariré

Carnaubal

Catunda

Chaval

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibiapina

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Monsenhor Tabosa

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Nova Russas

Novo Oriente

Pacujá

Parambu

Pedra Branca

Pires Ferreira

Poranga

Quiterianópolis

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tauá

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará