Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta terça-feira (15)

Após fortes chuvas no final de semana, o Ceará segue apresentando previsão de precipitações nesta terça-feira (15). A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontou que o Estado continua com condições para chuvas em todas as macrorregiões.

Os maiores acumulados são esperados entre hoje (15) e quarta-feira (16). O foco está concentrado no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana, faixa litorânea e Ibiapaba.

Funceme "Todas as regiões deverão seguir com condições para novos registros, começando, entre madrugada e manhã, na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns".

De acordo com a Funceme, as chuvas esperadas ocorrem em virtude de áreas de instabilidade provenientes do fluxo em altos níveis.

Além disso, a proximidade da Zona de Convergência Intertropical também influencia o período chuvoso, "bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade", conclui o órgão.

