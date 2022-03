Ceará registra chuva em mais de 80 municípios em 24 horas; veja previsão do tempo

O Ceará registrou chuva em pelo menos 81 municípios no período de 24 horas, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgados às 10h11 desta segunda-feira (14).

A maior precipitação aconteceu em Altaneira, na Região do Cariri. Na localidade, foi observado no posto São Romão o volume de 90 milímetros de atividade pluviométrica.

A cidade de Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Norte do Estado, registrou a segunda maior chuva no período, com 76mm. Ocara, no Maciço de Baturité, ficou em terceiro, com 62mm.

Veja as maiores chuvas:

Altaneira (posto São Romão): 90mm Jijoca De Jericoacoara (posto Jijoca De Jericoacoara): 76mm Ocara (posto Ocara): 62mm Granja (posto Granja): 50mm Limoeiro Do Norte (posto Limoeiro Do Norte ): 49mm Tabuleiro Do Norte (posto Tabuleiro Do Norte): 42.4mm Granjeiro (posto Cana Brava dos Ferreiras): 38.2mm Massapê (posto Tangente): 36.2mm Cruz (posto Sítio Pitombeiras de Cruz): 34.4mm Barbalha (posto Barbalha): 32mm

Previsão do tempo

A previsão do tempo da Funceme, para esta segunda-feira, indica maior chance de chuva no Centro-Sul e no Noroeste do Ceará, destacando as macrorregiões da Ibiapaba, do Sertão Central e Inhamuns, do Cariri e sul da Jaguaribana.

Já para terça-feira (15) e quarta-feira (16), de modo geral, as chuvas tendem a ocorrer em todas as macrorregiões com intensidade variando de fraca a moderado em boa parte do Estado, e ocasionalmente forte em áreas do Centro-Sul, da Ibiapaba e da faixa litorânea.

Conforme o órgão, as precipitações esperadas ocorrerão devido às áreas de instabilidade provenientes do fluxo em altos níveis (200 hPa) e da proximidade da ZCIT bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

