Chuva alaga ruas e entra em casas em Novo Oriente, no interior do Ceará; veja vídeos

Chuva que começou na tarde desta terça-feira (15) no município de Novo Oriente, no interior do Ceará, alagou ruas e entrou em residências e comércios. A precipitação seguiu até o começo desta noite. A cidade está em uma região cearense que recebeu alertas de perigo para chuva intensa.

Apesar dos danos materiais, não houve vítimas e não foram localizados desabrigados na sede do Município, segundo Claudino Sales, secretário de Agricultura e Meio Ambiente.

Conforme relato de Claudino, a chuva teve duração de, aproximadamente, duas horas e se concentrou na sede da Cidade, onde os pluviômetros marcaram números entre 100 mm e 132 milímetros. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os dados pluviométricos oficiais serão divulgados nesta quarta-feira (16).

Ainda segundo o secretário, as águas atingiram residências e comércios localizados próximo à margem do riacho Três Irmãos.

Sobre a região urbana de Novo Oriente, Claudino Sales relatou que houve tempo hábil de a água escoar para o riacho, que não chegou a transbordar.

De acordo com o secretário, a equipe da Secretaria de Infraestrutura estava em alerta acompanhando o caso e ajudando a fazer limpeza de algumas galerias com ajuda de comerciantes, no intuito de fazer a drenagem da água.

O prefeito, Nenen Coelho, deslocou-se de Fortaleza para Novo Oriente para realizar visitas aos locais afetados e verificar a situação nas estradas da zona rural. Na manhã de quarta-feira (16), o prefeito irá fazer um balanço para avaliar os danos causados no Município, além de intensificar a limpeza de galerias e bueiros.

Carros ilhados e casas alagadas

Conforme o motorista da Assistência Social Kleber Vieira, a chuva começou ainda por volta de 12h. O centro da cidade foi o local mais afetado, com registros de carros ilhados.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma casa completamente alagada.

Previsão e alertas

A Funceme aponta muita instabilidade sobre todo o Ceará, com nuvens carregadas e eventos de chuva. As precipitações devem seguir pela quarta-feira (16). Balanço sobre o volume registrado em Novo Oriente ainda deve ser divulgado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta para a região que inclui Novo Oriente segue até as 10h desta quarta. O órgão indicou possibilidade de chuvas entre 30 mm e 60 mm ou 50 mm e 100 mm, com ventos intensos e riscos de alagamento e descargas elétricas.