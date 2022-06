Entenda por que continua chovendo no Ceará mesmo após o fim da quadra

O primeiro dia após o fim da quadra chuvosa no Ceará foi marcado por intensas precipitações em pelo menos 95 cidades do Estado. Fortaleza está entre elas. A Capital cearense amanheceu sob forte chuva, deixando ruas alagadas e trânsito engarrafado. Mas, por quê está chovendo se já acabou a quadra?

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Flaviano Fernandes, explica que, embora a quadra tenha oficialmente terminado, "diversos fatores" continuam atuando de modo a contribuir a ocorrência de chuvas no Ceará".

Flaviano Fernandes Meteorologista A atmosfera está bastante instável. A Zona de Convergência Intertropical, que é o principal fenômeno indutor de chuvas no Ceará, continua atuando. Além disso, temos também a incidência dos Cavados em Altos Níveis, que também contribuem com as chuvas.

Além disso, o especialista acrescenta que a La Niña segue em atuação no Oceano Pacífico e o "Oceano Atlântico continua com as águas quentes, estando cerca de 1 grau acima da média". Essa combinação favore a as precipitações no Ceará.

"O Estado ainda vai ter alguns eventos pluviométricos neste mês de junho, principalmente no Litoral. Essas chuvas acontecem mesmo após o fim da quadra. Este período [fevereiro a maio] é marcado devida a atuação dos fenômenos indutores de chuvas, mas, isso não significa que, após o seu fim, estes fenômenos têm que parar de agir imediatamente", conclui Flaviano.

Previsão

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuvas para os próximos dias em todas as regiões do Estado.

Conforme o órgão, nesta quarta e quinta-feira (dias 2 e 3, respectivamente) o céu estará variando de parcialmente nublado a nublado "com chuva isolada no Cariri, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e na faixa litorânea".

Nas demais macrorregiões, a Funceme aponta alta possibilidade de chuva isolada.

Desempenho da quadra chuvosa

Em 2022, o Ceará registrou a terceira melhor quadra chuvosa dos últimos dez anos, atrás de 2020 e 2019, com 727 mm e 671 milímetros, respectivamente. O volume de precipitações registrado neste ano é superior ao acumulado na quadra de 2021, cujo índice foi de 531,9 mm.

Dos quatro meses que compõem o período, só fevereiro ficou abaixo da média histórica, pois fechou com 64,5 milímetros, quase 50% inferior à normal climatológica (118,6 mm). Já março obteve o maior índice: foram 265,8 milímetros acumulados ao longo do mês, um desvio positivo de 30,7%.

O mês de abril fechou bem próximo da média, com 182,6 mm registrados ante 188 milímetros da média histórica, diferença de apenas 3%. Maio, último mês da quadra chuvosa, chegou ao fim com 110,4 milímetros acumulados, o que representa quase 22% acima da normal climatológica.