Primeiro dia após quadra chuvosa tem chuva intensa e ruas alagadas em Fortaleza; veja previsão

O primeiro dia após o fim da quadra chuvosa foi marcado por fortes chuvas na Capital cearense. Na manhã desta quarta-feira (1º), vias como as Avenidas Rui Barbosa e Heráclito Graça tiveram trechos com alagamentos.

Durante a chuva, um caminhão-reboque caiu em um buraco no cruzamento das ruas Júlio Azevedo com Desembargador Lauro Nogueira, no bairro Papicu. Ninguém ficou ferido.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo para quarta-feira é de céu variando de poucas nuvens a nublado, com chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Nas demais macrorregiões alta possibilidade de chuva isolada.

Legenda: Avenida Raul Barbosa, trecho antes do viaduto de acesso ao bairro Aerolândia Foto: Halisson Ferreira/SVM

Quadra chuvosa no CE termina como a 3ª melhor dos últimos 10 anos

A quadra chuvosa chegou ao fim na segunda-feira (31), com acúmulos de bons números e recordes conquistados. Entre fevereiro a maio, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabilizou o acumulado de 614,7 milímetros de chuva, o que representa 2,3% além da média histórica para o período, que é de 600,7 mm.

Esta é a terceira melhor quadra chuvosa dos últimos dez anos, atrás apenas de 2020 e 2019, com 727 mm e 671 milímetros, respectivamente. O volume pluviométrico registrado neste ano é superior ao acumulado na quadra de 2021, cujo índice foi de 531,9 mm.

Previsão do tempo para os próximos dias

Quinta - 02/06/2022

Céu variando de poucas nuvens a nublado, com chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões alta possibilidade de chuva isolada.



Sexta - 03/06/2022



Céu variando de poucas nuvens a nublado, com chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões alta possibilidade de chuva isolada.