Três estradas estaduais estão com bloqueio total devido às chuvas no Ceará; saiba quais são

Três rodovias estaduais seguem com o tráfego de veículos completamente suspenso no Ceará, devido às chuvas intensas dos últimos dias. Segundo o boletim de trafegabilidade, divulgado nesta sexta-feira (31) pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), estradas nas regiões do Cariri, do Sertão Central e do Litoral Oeste/Vale do Curu registram bloqueios totais.

A CE-240, em Miraíma, no Litoral Oeste, está interditada nos dois sentidos após ser rompida pelo transbordamento de barragens da região. A recomendação da autoridade para os motoristas que se deslocam entre o município e Itapipoca é buscar rotas alternativas, como vias federais.

A recuperação do local já foi iniciada, mas o avanço das obras depende das condições climáticas favoráveis, e deve se estender pelos próximos dias. Veja vídeo:

No Sertão Central, a CE-166, que liga Senador Pompeu e Piquet Carneiro, segue com bloqueio total após ser rompida por fortes chuvas, registradas ao longo desta semana na área. A pista está sinalizada e, após a diminuição do volume de água, será iniciado um estudo para a recuperação do asfalto.

Já na Região do Cariri cearense, a CE-384, que liga Mauriti ao estado da Paraíba continua com movimentação suspensa, nos dois sentidos, devido ao rompimento da pista ocasionado pela intensidade das chuvas. Outro trecho da rodovia, próximo ao local, também apresenta erosão devido ao comprometimento de um bueiro.

Equipes da SOP já iniciaram o trabalho de recuperação, que depende das condições climáticas favoráveis, podendo se estender pelos próximos dias.

Bloqueios parciais

Além das estradas com o tráfego completamente suspenso, há duas rodoviais com alteração parcial, ambas no Cariri.

Também em Mauriti, a CE-384 registra bloqueio parcial em um ponto de alagamento. A área foi sinalizada e equipes da autoridade aguardam a redução do volume de água para iniciar o trabalho de desobstrução dos bueiros.

Outra suspensão acontece na CE-166, trecho Santana do Cariri a Nova Olinda, que apresenta trechos em erosão, está sinalizada e opera com bloqueio parcial da pista. Equipes da SOP trabalham na recuperação do trecho pelos próximos dias.

