Novas obras de urbanização da Praia de Iracema começam segunda-feira (3); veja detalhes

A ordem de serviço para o início das obras de urbanização e paisagismo do calçadão da Praia de Iracema foi assinada, na manhã desta sexta-feira (31) pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Ao todo, 200 mil m² de área, entre a avenida Rui Barbosa e as proximidades da antiga Ponte Metálica, devem passar por intervenções já a partir de segunda-feira (3).

A primeira frente de serviço terá como alvo o calçadão da avenida Historiador Raimundo Girão, no trecho entre a Rui Barbosa e a rua Carlos Vasconcelos. Uma nova ciclovia deve ser instalada junto ao calçadão e um novo piso de concreto com acabamento antiderrapante será colocado no passeio.

Segundo nota da Prefeitura, o tráfego de pedestres não deve ser afetado, já que as intervenções serão administradas apenas com um estreitamento no calçadão.

A previsão é de que os serviços da primeira etapa levem 60 dias para serem concluídos, mas sem impactar no tráfego de veículos na via. Seis trechos estão delimitados na obra, com três frentes simultâneas de intervenção.

Confira trechos que passarão por obras nesta primeira etapa:

Frente de serviço 1: Começo dia 3 de abril no calçadão entre a Rui Barbosa e a rua Carlos Vasconcelos.

Frente de serviço 2: Começo dia 17 de abril no calçadão entre as ruas Ildefonso Albano e Antônio Augusto.

Frente de serviço 3: Começo dia 17 de abril no calçadão entre a Ponte dos Ingleses e o Poço da Draga.

Requalificação da Praia de Iracema

O projeto de requalificação tem prevista a criação de novos passeios no calçadão, além da criação de minipraças, caramanchões, ciclovia, nova iluminação em LED, banheiros públicos, 50 novas vagas de estacionamento e o plantio de aproximadamente mil árvores em toda a extensão.

O orçamento inicial das obras é de R$ 26,1 milhões, com prazo de execução de 18 meses. Conforme a Prefeitura, as mudanças vão permitir a integração da Praia de Iracema com a nova avenida Beira Mar.