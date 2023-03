Incêndio atinge oficina desativada, em Juazeiro do Norte, e deixa dois mortos

Dois homens ainda não identificados morreram durante incêndio em uma oficina de carros desativada, no bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. O fogo foi registrado na madrugada desta sexta-feira (31).

Segundo informações do tenente-coronel Leoni Grangeiro, os dois homens estariam morando de favor no imóvel e não conseguiram sair quando o fogo começou. Ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, o tenente-coronel informou que a Perícia Forense foi ao local e deve apurar o que causou as chamas. O prédio não tinha energia elétrica.

Cinco veículos que estavam na oficina foram destruídos. Eram vans e carros de passeio que não estavam mais em circulação.

Patrulhas dos Bombeiros de Juazeiro do Norte e Crato atuaram no combate ao incêndio, impedindo que o fogo se alastrasse para prédios vizinhos.

Os corpos das vítimas devem ser removidos do prédio nesta manhã.

