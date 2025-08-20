Grupo dono da Estácio manterá nome Unifametro e pagará adicional de R$ 1,2 mi por aluno de Medicina

A Unifametro, adquirida recentemente pela Yduqs (YDUQ3), que já atua no Ceará com as marcas Estácio, Idomed e Wyden, deve ofertar em breve o curso de Medicina, com previsão de 120 vagas. O processo está em análise no Ministério da Educação (MEC), segundo a Wyden.

Além do valor da compra da Unifametro pela Wyden, de R$ 62 milhões, a aquisição inclui cláusula (Earn-out) que versa sobre o pagamento adicional, pela Wyden, de R$ 1,2 milhão ao Grupo Unifametro por vagas de Medicina a serem potencialmente adquiridas.

As vagas devem ser criadas via Programa Mais Médicos III, no campus de Maracanaú, e via processo judicial em Fortaleza, segundo a Wyden.

A compra do Grupo Unifametro pela Yduqs foi anunciada no dia 14 deste mês e está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Wyden reforçou ao Diário do Nordeste que, até a aprovação acontecer, não haverá qualquer mudança operacional interna.

"Depois desse passo, vamos iniciar, com toda calma, o processo de conhecimento institucional e acolhimento. O Centro Universitário terá a sua marca, identidade e suas unidades atuais mantidas. Futuramente, passará a integrar a rede Wyden (mantendo a marca Unifametro)", disse Aroldo Alves, CEO da Wyden.

Sem mudanças imediatas

Apesar de não haver qualquer mudança imediata em andamento ou já planejada, ele reforça que, no futuro, buscará a expansão da marca. "Como sinalizei anteriormente, não existe qualquer mudança imediata, seja em termos físicos, administrativos ou de pessoal. Não há qualquer alteração para o semestre que se inicia, com a rotina e jornada de aprendizado dos alunos absolutamente mantidas".

Hoje, a Unifametro tem dois campi, sendo um em Fortaleza e outro em Maracanaú, além de um polo EaD em Caucaia. A instituição possui 8,1 mil estudantes. A rede Wyden reúne 11 instituições em estados do Norte, Nordeste e Sudeste.

Quando anunciou a compra, há cerca de uma semana, a Yduqs informou ao mercado que projeta uma relação de 2,6 vezes EV/EBITDA em 2027, após implementação de sinergias e ganhos operacionais no segmento presencial.

Formalizada a aquisição da Unifametro, a Wyden deve atingir cerca de 14 mil estudantes, consolidando-se como uma das principais redes de ensino do Ceará e do Nordeste.